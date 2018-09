Midt i Haas-nedtur: Kevin skrev F1-historie

Kevin Magnussen sluttede i den tunge ende, men fik da fart på bilen til sidst som et lille plaster på såret

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Tre gange måtte Kevin Magnussen pitte under hedeslaget i Singapores gader i et race, der var tabt på forhånd efter lørdagens forfærdelige kvalifikation.

Det skabte muligheden for at skrive et lille stykke Haas- og dansk motorsportshistorie.

Efter sidste stop på helt friske hypersoft skruede danskeren op for motoren og kørte i tiden 1.41,905 rundt på Marina Bay Circuit.

Ikke alene var det løbets hurtigste omgang, men også godt tre sekunder hurtigere end Lewis Hamiltons banerekord fra i fjor; som bekendt sættes de officielle banerekorder i løbet og ikke under kvalifikationen.

Det var Kevin Magnussens og Haas-teamets første hurtigste omgang nogensinde…

Magnussen nåede aldrig at blande sig i kampen om point. Foto: AP

Og så kan der ikke siges mere positivt om aftenløbet på Ækvator, hvis man anskuer det med Haas-øjne.

Målet var point med en af bilerne, men det var de ikke i nærheden af.

Romain Grosjean blev fanget bag en langsom Williams, hvilket blev dyrt, for det lod en række biler overhale. På gadebanen i Singapore er det næsten umuligt at overhale på anden vis.

Så franskmanden endte uden for pointene trods startpositionen som otter og pådrog sig endda en fem sekunders straf for at ignorere blå flag, mens han lå og kæmpede mod den langsomme Williams.

Dermed sluttede han 15’er, mens Kevin Magnussen blev 18’er.

Et hvert håb om avancement fra danskeren var umuligt, efter temperaturen i motoren steg, og han var nødt til at pitte endnu engang for at få fjernet nogle karbonstykker i kølingen.

Crash i begyndelsen

Starten var udramatisk for stort set alle andre end Force India-duoen.

Esteban Ocons Formel 1-karriere kører alt andet end på skinner i øjeblikket. Franskmanden har ingen kontrakt på plads til næste år og kurs mod at blive tredjekører hos Mercedes i mangel af bedre. Han var dog helt uden skyld i løbets første og eneste safetycar.

Se start-crashet her:

Mens hans egen teamkammerat Sergio Perez forsvarede sig mod Romain Grosjean, efterlod mexicaneren ingen plads og sendte Ocon i væggen.

- Undskyld, gutter, der var ikke plads. Jeg så ham ikke engang, sagde Perez over radioen.

De to har lidt af en historie og har været på kant mange gange.

Nedturen fortsatte for Force India og Perez. Mexicaneren måtte igennem pitlanen en ekstra gang som straf for en klodset overhaling af Sirotkin. Trods to biler i top ti fra start var der ingen point.

Spænding om podiet

Der var en smule spænding om podieplaceringerne, hvor Sebastian Vettel og Max Verstappen byttede positioner et par gange - også i starten.

Lewis Hamiltons sejr var dog aldrig rigtig i fare, og han udbygger dermed sin føring i VM-stillingen.

Størst drama var der, som førende skulle igennem de bagerste biler, og Sergej Sirotkin lå som prop i en flaske i den langsomme Williams på et meget langt første stint.

Fernando Alonso ramte alt lige i måsen med kørsel og strategi. Han slutter syver som ‘best of the rest’, mens Renault fik begge sine kørere i pointene og dermed udbygger fjerdepladsen i konstruktør-VM.

Den kommende Ferrari-kører Charles Leclerc gav også prøver på sit talent og formåede at overhale blandt andre Romain Grosjean og sluttede nier.