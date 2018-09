Kevin blev historisk og skal fejres - trods alt

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Et lille lyspunkt på en ellers gennemført forfærdelig dag resultatmæssigt for Haas.

Banerekorden 1.41,905 minutter på Marina Bay Circuit står der nu Kevin Magnussen (Haas F1 Team) ud for.

Og den har potentiale til at stå en del år, for med aerodynamiske ændringer til den kommende sæson har bilerne kurs mod at blive en smule langsommere.

Som løbet udviklede sig gik den 25-årige dansker benhårdt efter den til slut. Et midlertidigt motorproblem kostede alle muligheder for at avancere ind i pointene fra den håbløse startposition som 16’er.

De 15 forreste racere kunne nøjes med et enkelt pitstop, mens Magnussen blev tvunget til at skifte fra en et-stopper til en tre-stopper.

- Vi kører ind tidligt på softdækket, fordi temperaturene i motoren var for høje. Vi var nødt til at gøre kølerne rene. Åbenbart var der kommet for meget snavs i dem. Det betød så, at vi var nødt til at stoppe igen endnu en gang, for vi kunne ikke køre hjem på det hypersoft. Desværre, forklarer han til Ekstra Bladet.

Watt med speciel teori: Derfor gider legenden køre for bundhold

Schumi junior skaber hype: Døren altid åben hos Ferrari

Og det gav så muligheden for at score en plads i historiebøgerne, når det kun ikke kunne blive til point.

- Jeg kørte bare, hvad den kunne og ville gerne prøve at sætte en hurtig omgang. Det var ikke sådan, at dækkene var helt døde bagefter, men der er ingen grund til at dræbe dem helt i tilfældet af, at der kommer en safetycar til allersidst, siger han.

18. pladsen og den ringeste placering siden premieren i Melbourne betød nul point for den danske Haas-kører for andet løb i træk. Hvilket i det store billede er noget vigtigt end en ubetydelig rekord.

- Jeg kan ikke bruge den til det store. Vi tager en bajer på flyet, og så er vi videre, siger Kevin Magnussen, som satte kurs mod Dubai allerede søndag aften.

Ruslands Grand Prix kan ikke komme hurtigt nok for ham og teamet.

Tiden blev sat på 50. omgang, og den betød da nok for ham til, at han tjekkede undervejs over radioen, om den stadig holdt …

Ferraris nye stjerne: Vettels værste mareridt

Kevin i dobbelt-kamp: Her er det afgørende punkt i million-striden