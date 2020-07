Artige drenge: På tide, ikke?

En barsk start på Formel 1-sæson med to udgåede racere blev i det andet besøg på Red Bull Ring afløst af et stort skridt i den rigtige retning for Haas-teamet.

Selv om Kevin Magnussen med en 12. plads og Romain Grosjean med en 13. plads endte uden for pointene i de Mercedes-dominerede løb, fokuserede teamchef Günther Steiner på det positive.

Begge racere nåede det ternede flag.

Farten i løbstrim tillod tætte fights mod Alfa Romeo og Alpha Tauri.

Sidste sæsons evindelige dæk-brok er fortid. VF-20’eren er godt nok ikke hurtig nok om lørdagen endnu, men den kan køre racerløb og er meget nådigere ved dækkene end forgængeren.

Tilmed opførte Kevin Magnussen og Romain Grosjean sig som et par artige skoledrenge, når chefen flere gange undervejs gav dem ordre til at bytte plads alt afhængigt af, hvem der havde mest fart i bilen på det tidspunkt og kunne angribe.

En blændende kontrast til samme tidspunkt i fjor, som kulminerede med crashet på Silverstone.

- Det var på tide, ikke? Det tog et par år og et par ulykker. Jeg tror, det, der blev sagt sidste år, fungerede. De opførte sig pænt, selv om de aldrig er tilfredse med det, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Fra pitvæggen er det faktisk svært at håndtere, fordi vi ikke kan se, hvor meget de presser den eller holder igen. Når du har to meget lige kørere i to lige biler, er det svært, for ham i slipstrømmen vil altid hente den anden.

- Bytter du dem rundt FOR meget, mister du for tid til modstanderen. Det er altid svære beslutninger, men i det mindste opførte de sig ordentligt og beklagede sig ikke. Forhåbentlig bliver det ved, siger han.

Sidste år var Haas-kørerne reelt chanceløse en håndfuld omgange inde i løbet. Nu var de i det mindste med i kampen om at samle løse point op.

- Der er en del positiver. Vi var i stand til at køre noget mere race. Kørerne var ikke kede af balancen, og hvordan den opførte sig. Vi skal finde lidt mere fart, som du ved, men ellers var der ingen problemer med den. Vi har stadig en lang vej foran os, men jeg føler, vi har gjort fremskridt fra sidste uge. Vi er tilbage på banen efter at have kørt af den sidste uge, siger Haas-bossen.

Kevin Magnussens løb blev kompromitteret af Ferrari-kørernes sammenstød. Men kontakten med den flyvende Vettel var ikke så slemt som første antaget.

- De dele, man kunne se hænge fra den, stammede fra Vettels bil. Romain rapporterede, at han så dem flyve af på 27. omgang. Jeg tror ikke, skaden var så slem, Kevin klagede ikke over balancen, og vi så ikke nogen større problemer i data.

Efter omstændighederne var Kevin Magnussen godt tilfreds. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Trods manglen på point var Kevin Magnussen også ved godt mod.

- Jeg havde det sjovt igen. Lavede en god start og vandt en masse positioner, hvilket lige nu er mit eneste våben. Når det er sagt, var bilen stabil. Vi kunne forlænge det første stint på soft, så det var muligt at køre medium på det næste. Det var mere, end vi forventede.

- Vi fik vist, at denne bil kan tage sig af dækkerne, mens man stadig kan presse den i løbet. Selvfølgelig skal vi finde noget fart til tidtagningen, så vi kan starte længere oppe, men sammenlignet med sidste år har teamet gjort det godt. Det lader til, at vi har fikset vores problemer i selve løbet, siger danskeren.

Om kampene mod teamkammeraten siger han:

- Vi kommer lidt i vejen for hinanden. Ikke noget der var med vilje, men Romain og jeg lå bare på kryds og tværs af hinanden med hensyn til strategi og kæmpede om de samme pladser til sidst. Det er altid lidt akavet. Vi prøvede, hvad vi kunne og kom begge tæt på.

En protest efter løbet fra Renault mod lovligheden af Racing Points 2020-bil kan dog udløse et enkelt point til Kevin Magnussen. Der er tale om en teknisk sag vedrørende designet af bremsekølingen, som kan få vidtrækkende konsekvenser; den afgøres tidligst i indeværende uge.

