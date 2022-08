Arvefjender i infight: - Sikke en idiot

SPA (Ekstra Bladet): Over 100.000 tilskuere på Spa-Francorchamps fik, hvad de kom for: En gedigen magtdemonstration fra Max Verstappen, som trods en startplacering som 14’er scorede en nem sejr i Belgiens Grand Prix.

Hollænderne var som altid valfartet til Spa, og belgierne betragter Verstappen som en af deres egne, idet superstjernens mor er fra Belgien.

Så de brokkede sig ikke over et halvkedeligt race.

For Kevin Magnussen og Haas blev det en lang dag på kontoreret. Danskeren sluttede 16’er og Mick Schumacher 17’er.

Som frygtet på forhånd havde VF-22’eren ikke meget at skyde med på en bane med dette layout, hvor topfarten er vigtigst af alt, og der kræves en såkaldt lav-downforce-konfiguration.

Kun på de første omgange kunne Magnussen lege med, og derefter var tabet på banens ekstreme langsider for stort.

Teamet så allerede lørdag frem til næste uges løb på Zandvoort, hvor den opgraderede Haas skal til eksamen.

Banen uden for Amsterdam burde passe godt til bilen. Og hvis den ikke gør, har Haas et problem!

Mest underholdende søndag var de dramatiske første omgange, hvor både Lewis Hamilton (Mercedes) og Valtteri Bottas (Alfa Romeo) udgik.

Nicholas Latifi (Williams) kørte finnen af, mens to gamle arvefjender stod for højdepunktet.

De tidligere McLaren-teamkammerater tilbage i 2007, Fernando Alonso og Lewis Hamilton, startede begge løbet fremragende og duellerede om andenpladsen.

Det gik tjept

Mercedes-stjernen forsøgte en overhaling, endte med at ramme Alonsos Alpine og tog sig en flyvetur, som sendte ham ud af løbet.

Spanieren var straks leveringsdygtig i en af sine legendariske radiobeskeder:

- Sikke en idiot. Lukker døren fra ydersiden. Vi havde en megastart. Ham her ved kun, hvordan man kører, når han starter forrest, lød det.

Dommerne mente dog ikke, at der skulle uddeles skyld eller straf.

Efterfølgende sagde Fernando Alonso:

- Jeg var meget skuffet, for det sker altid, når jeg starter godt. Så jeg var meget frustreret i øjeblikket. Men han accepterede, at det var hans skyld, hvilket var pænt af ham.

Herfra var løbet ikke sindssygt ophidsende.

På forhånd eksisterede der et vist håb om ekstra spænding med så mange hurtige biler ude af position takket være de ekstremt mange motorstraffe.

Men det gik meget tjept med at komme igennem feltet for især Max Verstappen (Red Bull). Den nærmeste rival i mesterskabet, Charles Leclerc (Ferrari), kunne ikke følge med og måtte nøjes med en sjetteplads - han sluttede femmer på vejen, men fik fem sekunders straf for at køre for hurtigt i pitlane under sidste pitstop.

Ferrari var ikke i nærheden af at kunne matche Red Bull, så Carlos Sainz blev trods sin pole-position aldrig en trussel.

Selv om de startede med 12 placeringer imellem sig, gjorde det samme sig gældende for Verstappens Red Bull-kollega Sergio Pérez.

Hollænderen cruiser mod sin anden VM-titel og var denne søndag i særklasse.

Verstappen tager overlegen sejr i Belgien

Trods sin motorstraf vandt han sin tredje træk sejr i træk og årets niende.

Samtidigt rykker Sergio Pérez forbi Charles Lerclerc i VM-stillingen, så der skal ske noget radikalt i de kommende løb, før endnu en titel til Verstappen kommer i fare.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

