Aston Martin henter Fernando Alonso

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Med Sebastian Vettel ude af døren efter denne sæson er det nu lykkedes Aston Martins Formel 1-mandskab at hente en anden gammel superstjerne.

Spanske Fernando Alonso er mandag præsenteret som afløseren i lidt af et chokskifte.

Så sent som i torsdags slog den 41-årige spanier fast, at han ønskede at fortsætte hos Alpine, teamet ønskede at fortsætte med ham, og det ville kun tage ti minutter at blive enige, når de satte sig ned i sommerpausen.

De ti minutter blev i stedet brugt på at forhandle en guldrandet flerårig aftale hjem med Aston Martin-teamejer Lawrence Stroll.

- Jeg har ikke talt med Stroll siden 2020. Og jeg vil gerne blive her, sagde Alonso i sidste uge.

Formkurven hos Alpine er stigende, mens Aston Martin har været årets største skuffelse.

Store investeringer er foretaget i teamets hovedkvarter i Silverstone, og Strolls ambition er at køre med om sejrene inden for de næste fire sæsoner.

Og så har han råd til at købe sig endnu en læremester til sin søn Lance Stroll.

Nu siger Fernando Alonso:

- Jeg har kendt Lawrence og Lance i mange år, og det er meget tydeligt, at de har ambitionen og passionen til at få succes i Formel 1. Jeg har set, hvordan teamet systematisk har tiltrukket fantastiske folk med sejre på cv'et, og jeg er blevet bekendt med, hvor mange ressourcer der er postet i de nye faciliteter i Silverstone.

- Jeg har stadig sulten og ambitionen til at kæmpe forrest.

Lawrence Stroll, den canadiske milliardær, som leder konsortiet bag Aston Martin-teamet, tilføjer:

- Det virkede naturligt at invitere Fernando til at blive del af udviklingen af et vindende hold, og vi fastslog meget hurtigt i vores nylige samtaler, at vi har samme ambitioner og værdier.

Lawrence Stroll på gridden søndag i Ungarn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Da teamet skrev kontrakt med Sebastian Vettel til 2021-sæsonen, var Fernando Alonso alternativet. Spanieren endte dog i stedet hos Enstone-baserede Alpine; det samme team som han vandt sine mesterskaber med.

Alpine har allerede afløseren klar i kulissen.

Faktisk løser exiten et problem for dem. Franskmændenes akademi har haft problemer med at finde plads til stortalentet Oscar Piastri. Australieren havde kurs mod Williams, men er nu favorit til at blive teamkammerat med Esteban Ocon.

Til trods for forspring til Alonso: 'Ocon er overvurderet'

