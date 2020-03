Australsk F1-fiasko: Holdene begik oprør

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Når Formel 1 er i byen, vågner Melbourne-forstaden St. Kilda til den hvinende lyd af en tosædet Minardi-racer med V10-motor, som giver de bemidlede en hurtig rundvisning på Albert Park.

Fredag morgen kunne den stadig høres, mens de lokale fans klædt i Daniel Ricciardos gule Renault-gear stod på sporvognen til banen.

I princippet havde holdene anført af Mercedes og Ferrari allerede forlængst trukket tæppet væk under løbet. De reagerede prompte på den coronaramte mekaniker, som sent torsdag fik McLaren til at trække sig.

Ingen fik noget at vide i over et halvt døgn, mens de lokale arrangører og myndigheder, Formel 1’s ejere Liberty Media og det internationale motorsportsforbund, FIA, sloges om, hvem der skulle trykke på stop-knappen og af hvilke årsager.

Med andre ord: Hvem ender med regningen.

Så tusindvis af tilskuere - midt i en coronapandemi - stimlede sammen ved indgangene og fik først midt formiddag besked om, at de ikke kunne komme ind.

Ved hjælp af en række kilder i paddocken har Ekstra Bladet sammenstykket det bizarre forløb frem til aflysningen af Australiens Grand Prix. Hvor mangel på lederskab og beslutninger gennemsyrede hele processen, og magthaverne prøvede at få andre til at træffe deres beslutninger for dem og få andre til at betale.

Det er et skoleeksempel på, hvordan man IKKE skal håndtere krisekommunikation.

Frygter ikke virus

300.000 tilskuere henover grandprixweekenden var intet problem, fastslog den øverst ansvarlige for Australiens sundhedsmyndigheder mandag. Der var ingen beviser for smitteoverførsel i delstaten Victoria.

I isolation

Muligvis er der få smittede i Australien, men australierne og Formel 1 enten undervurderede eller ignorerede risikoen ved at invitere de omkring 3000 personer i den samlede karavane til landet.

De første to Haas-mekanikere meldte sig med forkølelse onsdag morgen, mens en McLaren-mekaniker viste tydelige symptomer på sygdommen.

Haas var tidligt i vælten, men ingen af de fire teammedlemmer havde corona. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Hamilton: - Penge er alt

Torsdag er pressedag i Formel 1, og den forløb i coronaens skygge. Kontakt mellem kørere, presse og fans blev holdt på et minimum. Flertallet udtrykte tillid til myndigheder og sportens magthavere.

Lewis Hamilton … knap så meget.

- Penge er alt, lød den tørre kommentar fra verdensmesteren.

- Jeg er meget, meget overrasket over, at vi er her. Det er godt, at vi har løb, men for mig er det chokerende, at vi alle sidder her (i mediecenteret, red.), sagde han.

McLaren trækker sig

De første Haas-mekanikere blev testet onsdag klokken 9.30. I løbet af det næste døgns tid blev i alt otte personer fra paddocken undersøgt. Klokken 22 torsdag aften forelå resultaterne. Syv var negative, men McLaren-mekanikeren havde corona.

Aftalen var, at sportens ansvarlige skulle melde resultaterne ud, men det ville briterne ikke vente på. De var forberedt, gik solo og meddelte pressen om den positive test. Af hensyn til teamets, rivalernes og offentlighedens sikkerhed ville de ikke køre race.

Krisemøde

F1’s topboss, Liberty Media, Chase Carey var i transit fra Vietnam, så den sportslige chef Ross Brawn orkestrerede et sent møde med lederne af de ni øvrige teams på et hotel i Melbourne.

Bølgerne gik højt.

Red Bull og søsterholdet Alpha Tauri kæmpede for at afvikle løbet. Nu var man her, og der resterede kun tre dage. Lige lidt hjalp det, for Mercedes og Ferrari satte stolen for døren.

Formel 1 er ment som showbizz; det skulle ikke være det shitshow, grandprixet var ved at udvikle sig til. Beslutningen for teams som Haas blev taget for dem. Mercedes og Ferrari ville hjem til Europa, og deres motorfolk skulle med …

Midt på natten skriver BBC, at grandprixet er aflyst.

Fiaskoen fuldendt

På Emirates-afgang EK409 fredag morgen klokken 6.00 sad Ferraris Sebastian Vettel på sæde 1A og Alfa Romeos Kimi Räikkönen to rækker bagved.

Intet officielt var kommet fra Formel 1 eller arrangørerne, som den hvinende Minardi-racer indtog Albert Park, og fans strømmede mod banen.

Hverken det internationale motorsportsforbund, FIA, eller Formel 1’s kommercielle ejere, Liberty Media, kommunikerede et ord om, hvorvidt der overhovedet foregår noget. Kun de australske arrangører registrerede den positive corona-test, McLarens beslutning og konstaterede, at der nu foregik en debat om, hvad det skulle have af konsekvens.

Embedslægen sagde til lokale medier, at løbet kan afvikles uden tilskuere. Støtteløbet ‘Supercars’ meddeler, at man forventer at køre. Spekulationer i et skandaleløb som Indianapolis 2005 med kun seks biler begyndte, mens kampen om regningen fortsatte i kulissen.

Tilskuerne var utilfredse, men det er nu ikke kun FIA's skyld. Slagsmålet stod især mellem de kommercielle ejere og de australske arrangører og myndigheder. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Mercedes trykker på knappen

En time senere klokken 10.02 sendte Mercedes en besked til F1’s faste pressekorps: Tyskerne trak sig. De er kede af det på fansenes vegne, men det er hverken sportsligt eller sundhedsmæssigt ansvarligt at køre racerløb, lød det.

Fem minutter senere blev pressemeddelelsen sendt ud, og så kom FIA, Liberty Media og australierne som trip-trap-træsko i de næste minutter.

Helt tomt i Albert Park. Foto: Glenn Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

25 minutters varm luft

På et så velbesøgt pressemøde, at det afholdtes udendørs stillede F1-bossen Chase Carey, som i mellemtiden var ankommet til Australien, op til pressemøde sammen med de lokale arrangører.

Det blev en lille halv times floskler uden svar på rigtige spørgsmål. Var det forsvarligt at tage til Australien og hvad med næste uges løb?

- Situationen fortsatte med at udvikle sig drastisk. Hvis man ser fire dage tilbage, var den anderledes både i Europa og USA, sagde Carey.

- Her havde man events med 100.000 mennesker, og man skal forstå, at vi er en sport, som rejser kloden rundt og flyttede de fleste ting her i sidste weekend.

Lewis Hamiltons kritik fik dette svar med på vejen:

- Hvis penge var alt, ville vi ikke have truffet den beslutning, vi gjorde. I bagklogskabens lys ville vi have gjort ting anderledes, sagde F1-bossen.

Regningen hænger arrangørerne på til at begynde med, men der vil foregå forhandlinger i den kommende tid for at afbøde faldet.

Et temmelig velbesøgt pressemøde ... Foto: TRACEY NEARMY/Reuters/Ritzau Scanpix

McLaren-ansatte i karantæne

Som Chase Carey trådte af scenen, tikkede endnu en pressemeddelelse ind fra McLaren. Teamet havde for at være på den sikre side sat ydeligere 14 teammedlemmer i to ugers isolation på hotelværelser i Melbourne; alle var tætte kollegaer med den smittede.

Fredag eftermiddag blev så også løbene i Bahrain og Vietnam aflyst, så der nu først køres Formel 1 i maj.

