Baby-problemer hos Haas: - Intet sprænger i luften

MONTMELO (Ekstra Bladet): Vintertestens to første dage har budt på færre omgange, end Haas drømte om. Teknikken har drillet, det samme gjorde Kevin Magnussens sæde, hvilket afkortede hans dag, men den danske racerkører maner til ro:

- Der er ingen panik.

Teamet har også da også nået flere omgange end på samme tidspunkt i fjor, og de bøvler kun med standardting. Ikke problemer, som Williams’ manglende racer. Eller som McLaren i årene med Honda-motor.

- Det er baby-problemer, der skal rettes ud. Ingen ting sprænger i luften. Det er bare temperaturer, der bliver for varme, fordi der ikke er nok køling lige til den ting. Det er fordelingen, man skal have styr på, forklarer Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Haas nåede 72 omgange på anden testdag. Foto: Jan Sommer

Starten af testen handler om at få raceren til at blive driftsikker.

- Det er ikke den meste ophidsende del af vintertesten; det bliver mere spændende i næste uge, og selv der er det uklart, hvor vi ligger i forhold til de andre hold. Men der er ikke nogen grund til at være bekymret, siger han.

Af samme årsag skeler den danske racerkører heller ikke mod tiderne endnu, hvor Haas for anden dag i træk var tredjehurtigst - med en rød Ferrari øverst efterfulgt af en McLaren.

- Det er ret let IKKE at blive for begejstret, for vi ved, at alle kører med forskellige mængder af brændstof, så dagens resultater er ikke virkeligheden. Jeg tror ikke, at vi er dårlige, det er bare svært vurdere.

Ferrari imponerer med sin driftsikkerhed fra start. Foto: Jan Sommer

Hvor Romain Grosjean tog sig af fredagens tv-optagelser og første dag ved testen, var det Kevin Magnussens første møde med VF19’eren i virkeligheden uden for simulatoren.

Han gengælder kollegaens glæde for, hvordan den opførte sig.

- Der var en god følelse i bilen, og den var let at håndtere. Den var stabil, og der er meget at lære og mange ting at se på. Der begynder at vise sig et billede af, hvilken vej vi skal gå, og hvad vi skal fokusere på. Indtil nu er jeg godt tilfreds.

Williams-raceren skulle blive klar til test onsdag. Det er ikke 2019-modellen, som har stået i garagen de første dage. Foto: Jan Sommer

Udover Williams er ingen hold i rigtige problemer.

Charles Leclerc nåede imponerende 157 omgange i sin Ferrari. Mercedes, McLaren, Alfa Romeo og Renault nåede også rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya et trecifret antal gange.

Teamchef Günther Steiner håber, at der snart venter nogle helt problemfri dage.

- Vi har ikke nået det hele, men over otte dage er der indlagt en buffer i testprogrammet, så vi kan forhåbentlig nå det hele inden næste uge er ovre, siger han.

Hellere have småproblemer til start end til slut, konstaterer Haas-teamchefen. Foto: Jan Sommer

F1 vintertest - dag to Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,247 minutter - 157 omgange Lando Norris (McLaren) 1.18,553 minutter - 104 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.19,206 minutter - 59 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.19,301 minutter - 132 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.19,312 minutter - 101 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19,535 minutter - 89 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.19,814 minutter - 92 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.19,837 - 95 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.19,886 minutter - 28 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.19.928 minutter - 74 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.20,433 minutter - 79 omgange Pietro Fittipaldi (Haas) 1.21,849 minutter - 13 omgange

