Ballade blandt VM-rivaler: Anker Verstappen-afgørelse

Frigjorte tv-billeder fra søndagens grandprix i Brasilien får Mercedes til at bede dommerne om igen at se på den kontroversielle situation mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton

Trods Lewis Hamiltons overraskende sejr i Brasilien var Mercedes-teamchef Toto Wolff godt ond i sulet søndag aften.

Over diskvalifikationen efter fredagens tidtagning og over situationen, hvor Max Verstappen i sit forsvar mod den jagtende Hamilton kørte både sig selv og rivalen af banen.

Der findes ingen gentlemen i Formel. Diplomatiet slutter her, fastslog østrigeren. Hver en minimal teknisk eller sportslig fejl, der kan give en fordel i de resterende tre grandprixer, vil blive forfulgt.

Tirsdag fulgte Mercedes ord op med handling.

Teamet benytter deres ret til at få friske øjne på situationen 'i lys af nye beviser, som ikke var til rådighed, da stewards traf deres beslutning'.

I værste fald risikerer Max Verstappen en gridstraf til næste weekends grandprix i Qatar.

SE SITUATIONEN I KLIPPET ØVERST

Under løbet bemærkede løbsdirektør Michael Masi og stewards situationen på 48. omgang, hvor Max Verstappen i sving fire løb tør for asfalt, som Lewis Hamilton forsøgte overhaling på ydersiden.

De fandt den ikke værdig til nærmere undersøgelse.

Men på det tidspunkt havde de kun tv-billeder ovenfra til rådighed. Onboard-feedet på Max Verstappens bil pegede bagud, så der ikke var mulighed for at se, hvorvidt han rent faktisk forsøgte at ramme apex, eller styringen mere gik på at køre rivalen af banen.

SE OGSÅ: Mercedes-boss truer med krig

- Det var over grænsen og burde have udløst minimum fem sekunders straf. Det tror jeg, Max vidste, men det bliver bare fejet under gulvtæppet. Det er kun toppen af isbjerget og er latterligt, sagde Toto Wolff i Brasilien.

Red Bull-teamchef Christian Horner var ikke overraskende uenig.

- Det er to gutter, som racer hårdt, og begge var af banen. Stewards traf den rigtige beslutning. Det er to kørere, som kæmper om et mesterskab med hård, men fair racing, siger han.

LÆS MERE OM SAGEN HER