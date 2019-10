Ballade efter ternet flag: Haas-rival risikerer diskvalifikation

Tom Kristensen og de øvrige stewards kom på overarbejde efter Japans Grand Prix. I kampen om femtepladsen i konstruktør-VM angreb Racing Point fra flanken.

Teamet nedlagde protest mod Haas’ arvefjende Renault og hævdede, at franskmandens bremsesystem - ellers nærme bestemt bremsebalancen - var ulovlig.

Efter at have hørt begge parter anerkendte dommerne protestens gyldighed, men der vil først blive fældet dom efter nærmere undersøgelse.

Går den mod Renault risikerer de diskvalifikation fra grandprixet i Japan, hvor Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg i første omgang sluttede sekser og tier.

På banen var der også masser at tage stilling til.

Daniel Ricciardo (billedet) risikerer at miste sin sjettepladsen og Nico Hülkenberg sin tiendeplads. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters/Ritzau Scanpix

Sergio Perez jagter Nico Hülkenberg. Mexicaneren crashede faktisk til allersidst efter en batalje med Pierre Gasly, som dommerne kaldte en racing-hændelse. Alligevel nåede han i pointene. Det ternede flag blev nemlig vist for tidligt, så løbet blev afkortet med en omgang. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Ritzau Scanpix

Sammenstødet på første omgang, hvor Charles Leclerc kørte Max Verstappen af banen, blev hurtigt henkastet som en racinghændelse.

Monegaskeren og Ferrari slap dog ikke lige så heldigt fra at blive ude på banen med en beskadiget frontvinge. Da sidepladen faldt af ramte den rent faktisk Lewis Hamiltons sidespejl.

Ferrari fik en bøde på 25.000 euro og Charles Leclerc 15 sekunders straf for at have bragt sikkerheden i fare. Monegaskeren degraderes dermed fra sjette til syvendepladsen.

Den første situation slap Charles Leclerc helskindet fra ... Foto: STR/JIJI PRESS/AFP/Ritzau Scanpix