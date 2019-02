Balladen ulmer: Formel 1 er til salg

Det skulle være ganske vist.

Den nye Formel 1-ejer Liberty Media er efter kun to år bag rattet ved at køre træt og vil enten sælge eller have en medspiller.

Samtidigt er 16 af de 21 løb, som udgør Formel 1-kalenderen, gået sammen om at sende en klage.

Der er ifølge de pågældende promotorer ikke sket en skid, siden amerikanerne med de store armbevægelser købte Formel 1 for den nette sum af 54 milliarder kroner.

Reelt betalte medieselskabet kun det halve, fordi den anden halvdel af beløbet var overtagelse af bestående gæld.

Klagen er sendt af sted i slipstrømmen på en historie på den økonomiske platform, 'johnwallstreet', som åbenbart er mere end bare en prøveballon opsendt af Liberty Media.

Den nye førstemand i Formel 1, Chase Carey, har været på inspirationstur til 24-timers løbet på Le Mans. Han fik ved lejlighed lov til at flage løbet i gang. Foto: Jan Sommer

I hvert fald har den tidligere ejer Bernie Ecclestone via en af sine faste kanaler, den schweiziske avis Blick, meddelt, at han trods sine 88 år er interesseret i at købe Formel 1 tilbage.

Således har den aldrende forretningsmand fortalt, at han har kapital til at købe Formel 1-forretningen tilbage.

Selv om Bernie Ecclestone kunne sidde og nyde pensionisttilværelsen, har han haft svært ved at holde sig væk, og flere gange har han sagt det samme, som banerne har gjort - at Liberty Media ikke har gjort noget som helst godt for Formel 1-sporten.

Banerne, der i gennemsnit må betale 200 millioner kroner for at få et Grand Prix forbi, har i klagen ikke ikke kun skældt ud over, at Liberty Medias satsning på tv-betalingskanaler har jaget publikum væk.

Den nye ejer har ikke formået at få fat i de unge på de nye medier.

Prikken over i'et er dog, at Liberty Media i bestræbelserne på at udvide Formel 1-kalenderen med op til fem ekstra løb har lavet en ny, anderledes aftale med Miami.

Modsat de andre arrangører skal den amerikanske storby ikke betale for besøget, og Liberty Media kan 'nøjes' med få del i overskuddet.

Da det ikke var alle 21 baner, som stod bag klagen, har der efterfølgende bredt sig en mistanke om, at de manglende underskrivere, Bahrain, Abu Dhabi, Sochi, Shanghai og Suzuka, har tilsvarende 'lokumsaftaler'.

Derfor er stemningen lige nu som temperaturen flere steder i USA på minusgrader.

Verdens rigeste leger med Formel 1 biler

Se også: F1-revolution på vej: Nye ejere klar med drastiske ændringer

Se også: 'Godt for Formel 1, hvis navnet Schumacher kører igen'

.