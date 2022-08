Banker i bordet: Aldrig mere Formel 1 i Rusland!

Fra 2014 til 2021 har Rusland været fast vært på Formel 1-kalenderen, men efter landets invasion i Ukraine skal Rusland ikke forvente at afholde flere grandprixer.

Det understreger direktøren for Formel 1, Stefano Domenicali, i et interview med den tyske avis Bild, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Jeg har altid troet, at man aldrig skal sige aldrig, men i dette tilfælde kan jeg love, at vi aldrig mere kommer til at forhandle med dem (russerne, red.), siger Stefano Domenicali.

Rusland skulle have været vært for et grandprix i september, men det blev droppet, da Rusland invaderede Ukraine, og den holdning har Formel 1-direktøren ikke i sinde at ændre.

Stefano Domenicali vil fremover se bort fra Rusland som Formel 1-vært. (Arkivfoto). Foto: Mandola Media/Ritzau Scanpix

Meldingen bliver ikke modtaget med glæde hos direktøren for Ruslands Grand Prix, Alexej Titov, der påpeger, at Formel 1 står i gæld til Rusland for det aflyste løb.

- De har en gæld. Vi forventer at få pengene tilbage, uanset hvad Formel 1-ledelsen beslutter om eventuelle løb i Rusland fremover.

- Situationen i sporten er nu meget politisk. Det Domenicali siger, har intet at gøre med ægte sportsånd, siger Alexej Titov til det russiske nyhedsbureau Tass.

