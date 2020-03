BBC: Australiens F1-grandprix aflyst

Årets første Formel 1-grandprix, der skulle have været kørt i weekenden i Melbourne i Australien, er blevet aflyst. Det skriver britiske BBC.

Det sker naturligvis på grund af risikoen for spredning af coronavirus, der er overhængende ved en begivenhed med tilskuertal på op over 300.000.

Hverken organisationen bag Formel 1 eller motorsportsunionen FIA har endnu udsendt en officiel melding, men BBC erfarer det fra to højtplacerede kilder i F1-organisationen.

Aflysningerne kommer i kølvandet på, at McLaren torsdag trak sig helt fra begivenheden, da en medarbejder er testet positiv for coronavirus.

Kevin Magnussens Haas-hold har også gjort tiltag. Således er fire medarbejdere sendt i karantæne med frygt for smitte - men den test var dog negativ.

Selv har Kevin Magnussen blot iagttaget hele cirkusset omkring sig, men roskildenseren er dog klar i mælet, når det gælder sundhedssikkerheden:

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte os selv og offentligheden. Vi har et ansvar. Hvad end, der er nødvendigt, skal gøres. Det bliver interessant at se, hvad det ender med, sagde Magnussen til Ekstra Bladet.

I forvejen er det kinesiske grandprix blevet udsat, mens det første grandprix nogensinde i Vietnam 5. april er i fare for det samme.

