Beckham overhalet

Han har for længst bevist, at han er i stand til at overhale hvem som helst i en Formel 1-racer, og nu kan Lewis Hamilton også prale af pole position som Englands rigeste sportsmand i historien.

Flere engelske medier, herunder Independent, Daily Mail og Express skriver, hvordan 35-årige Hamilton det seneste år har tjent 37 millioner pund, eller små 312 millioner kroner, og dermed bragt sin samlede formue nord for 1,88 milliarder kroner.

Således overgår han den tidligere Real Madrid- og Manchester United-stjerne David Beckham, der op til karrierens afrunding samlede 1,68 milliarder sammen.

David Beckham nåede at samle 200 millioner pund sammen til sin formue, inden han indstillede sin karriere i Paris Saint-Germain i 2013. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Få sportsmænd i toppen

Tallene kommer fra den såkaldte Rich List, som The Sunday Times publicerer hvert år, og som tæller de 1000 rigeste i England.

- Når man er den bedste i verden til det, man gør, så bliver det godt belønnet i enhver profession, siger Robert Watts, der har været med til at samle listen for mediet.

- Det gælder selvfølgelig også sport. Det er ikke tilfældigt, at Lewis Hamilton og Rory McIlroy er de eneste sportsmænd på hovedlisten i år, tilføjer han.

David Beckham har siddet på tronen blandt sportsfolket i England og i 2013 indstillede han sin flotte karriere.

Syv år senere er han så blevet vippet af pinden af Lewis Hamilton.

Den eneste anden sportsmand, der har sneget sig med på hele landets top 1000 er golfspilleren Rory McIlroy, som da også kan prale af en formue over milliarden. 1,43 lyder den på mere præcist.

Foruden den liste er der også en separat for yngre navne under 30 år, hvor atleter som Gareth Bale, Anthony Joshua og Paul Pogba ligger i toppen.

Faktisk dominerer sportsfolk den liste, hvor 18 af de 50 navne på den tilhører folk i sportens verden.

Langt de fleste atleter venter fortsat i spænding på, hvornår de kan få lov til at gøre det, de er bedst til igen.

I Premier League virker det dog til, at bolden snart kommer til at rulle igen.

