Farten var hæderlig under træningen for Haas, men der venter alligevel lidt af en udfordring til lørdagens tidtagning - og ikke mindst søndagens grandprix

MONZA (Ekstra Bladet): Allerede i minutterne efter sidste uges grandprix frygtede Nico Hülkenberg for mødet med Autodromo Nazionale Monza.

Selv om Haas i år har en lav-downforce-konfiguration, var der ikke meget at råbe hurra for hverken i Baku eller på Spa, som har nogle af de samme karakteristika.

Med placeringer som 10 og 11 i anden træning uden for Milano var farten bedre end frygtet.

- Over en enkelt omgang så det okay ud. Formentlig lidt bedre end forventet, og det føltes også bedre. ‘Long runs’ blev vi ikke så meget klogere på, da anden træning bød på røde flag både til start og slut. De kostede og betød, at vi ikke fik kørt meget med fuld tank, sagde Nico Hülkenberg efterfølgende.

Til lørdagens tidtagning eksperimenteres for anden gang med et andet format, så alle kørere skal bruge det hårde dæk i Q1, medium i Q2, mens de bløde dæk med de røde dækstriber først kommer i spil til Q3.

Selv om Hülkenberg nåede i top ti, da man prøvede formatet i Ungarn for første gang, tvivler han på, at det lykkes igen.

- Udfordringen for os for bliver at få opgaven løst på det hårde dæk i Q1. Det bliver helt sikkert svært, siger han.

Okay fart på enkelt omgang - løbet bliver en udfordring. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kevin Magnussen sagde, at han havde en af sine bedre fredage længe.

- Hæderlig fredag, hvor den korte kvalifikations-simulation ikke var så ringe. ‘Long runs’ var en anden historie, men det er, hvad vi arbejder på.

Han er enig i, at det bliver en udfordring at få alle tre dæktyper til at fungere optimalt. Samtidigt bliver det altafgørende at få en slipstrøm, når feltet er så tæt.

Sådan en er adskillige tiendedele værd, og i den tunge ende er du prisgivet uden.

- Det er naturligvis meget vigtigt at få en slipstrøm her, men så længe du har en eller form for det, er du okay. Semi-god er fin, den behøver ikke være perfekt. Du må bare ikke være alene; det er nummer et, siger Kevin Magnussen.

Fredag i Formel 2 så man, hvordan ingen ville køre forrest, hvorfor hele feltet spildte deres andet sæt friske dæk uden at få sat en tid (se videoen ovenfor).

Fin stemning, men alle hos Haas går og venter på efterårets store opgradering. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lignende farcer har man tidligere set i Formel 1 på Monza.

Med hos Haas denne uge - for tredje gang i løbet af fire grandprixer - er ejeren Gene Haas. Amerikaneren har aldrig været med til hver F1-weekend, men har været en sjælden gæst siden pandemi-sæsonerne.

- Det er godt at se ham! Han har ikke været her så meget og kommer ikke til så mange løb. Men det er rart, når han er her. Det giver også lidt ekstra pres og holder os til ilden. Jeg synes, han giver en positiv indvirkning, siger Magnussen.

Sammen med den tekniske chef Simone Resta tilbragte Gene Haas en del tid fredag både på at studere de bedste biler i paddocken - og Haas-raceren.

Milliardæren er ikke ingeniør og racing-nørd for ingenting!

Gene Haas på besøg

Begge Haas-kørere benytter denne uge den gamle frontvinge og ikke den opdaterede fra Zandvoort. Det hænger sammen med lav-downforce-konfigurationen. Den nye passer ikke til den slanke bagvinge.

Red Bull og Ferrari dominerende fredagens træninger og ventes at gøre det samme under tidtagning. McLaren - som frygtede besøget i Italien - var dagens positive overraskelse.