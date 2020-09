Bedrift overrasker: - Wow, det lyder vildt

MONZA (Ekstra Bladet): Årets fjerde besøg i Q2 for Haas-teamet og det første siden Silverstone endda på den bane, som er mest krævende bane i kalenderen, hvad motorkraft angår.

Endda med en Ferrari holdende bag begge Haas-kørere.

Det er, hvad teamchef Günther Steiner så og var positivt overrasket over efter lørdagens tidtagning på Monza.

Ikke at Romain Grosjean gik den forkerte retning med sit setup og blev knockoutet i Q1, mens Kevin Magnussen pressede den for meget i kampen om 14. pladsen med Kimi Räikkönen og var en tur gennem gruset.

- Alle ved, hvordan jeg havde det med Spa og Monza på forhånd. For at være helt ærlig forventede jeg, at det ville have været værre, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- For Kevin var 14. pladsen en mulighed. Men når du er i denne position, prøver du at gøre mere, end der er muligt bare for at vise, at du kæmper, og så sker sådan nogle ting. Når du går til grænsen, kan du også gå over den.

- Vi havde ingenting at tabe. Det var 14 eller 15, og hvis Leclerc lavede en fejl eller noget, kunne vi ende 13, men springet er bare for stort. Det gode er, at vi kom ud af Q1 for første gang i et par løb, hvilket er rart. Ikke mindst på Monza, hvor jeg ikke forventede det, siger Haas-teamchefen, før han nærmest bliver filosofisk:

- Man nyder disse øjeblikke mere, end når man kører sig ind i Q3. Så meget kan jeg sige. Det er rent faktisk en stor præstation at komme ud af Q1. Wow, det lyder vildt, men det tæller for drengene, at vi i det mindste kæmper for noget startende med kørerne, til mekanikerne og alle ingeniørerne. De arbejder hårdt for det. En lille succes er stadig en succes.

- Altså jeg er ikke glad og stiller mig ikke tilfreds, men lige i øjeblikket gør det mig glad, og det betyder, at når de gode tider vender tilbage, sætter vi større pris på dem, siger Steiner.

Som italiener fra Merano i Sydtyrol og kunde hos Ferrari var han vidne til en mørk stund i historien for landets stolthed.

For første gang siden 1986 starter ingen Ferrari i top ti på hjemmebane.

Endda til et løb, hvor de særlige kvalifikations-indstillinger til motoren var forbudt, hvilket ikke gjorde den store forskel for italienerne og deres kunder. Mercedes var klart i front, Renault-motoren stadig stærk, og hvis nogen var hæmmet, var det snarere Honda.

Men Günther Steiner vil ikke pege fingre af hverken Ferrari eller sin gode ven teamchef Mattia Binotto.

- Det kan kun gå en vej, og det er fremad. Ingen grund til panik, siger Haas-chefen.

- Vi skal arbejde sammen med Ferrari, og de har været gode for os de sidste fire år. Som nyt team har vi haft succes med dem. Vi skal bare støtte dem bedst muligt og ikke kun være kritiske, men hjælpe med nye ideer.

- Første forhindring er overstået med Gene (Haas), som underskrev den nye kommercielle aftale. Nu skal vi genopbygge, og sådan holder man sig motiveret. Resultater som i dag, hvor vi er ude af Q1, hjælper.

Søndag venter igen et løb, hvor der skal ske noget længere fremme, hvis Haas skal gøre sig forhåbninger om point. På fartens tempel vil de være meget udsatte på langsiderne.

