Bedste Haas nogensinde

SAKHIR (Ekstra Bladet): Haas’ VF-18’er var god nok til at køre med om fjerdepladsen i konstruktør-VM. Den nye VF-22’er bedre.

Efter at have set årets første kvalifikation spår teamchef Günther Steiner, at bilen er teamets mest konkurrencedygtige nogensinde.

- 2018 var god, men det her er endnu bedre, sagde han lørdag aften.

Kevin Magnussen er nogenlunde enig med sin chef.

- Den er deroppe. I 2019 under kvalifikation kunne vi nogle gange komme ind i top fem. Men ingen stedet i løbet. I 2018 var vi både gode her i tidtagning og løb. Den her bane er hård ved dækkene, så hvis vi har en bil som i 2019, vil vi se det søndag, siger Magnussen.

VF-22'eren er den bedste bil, teamet har designet. Foto: Jan Sommer

Frygten er dog til at overse.

Dengang testede man kun i Barcelona, mens den nye bil allerede har været i aktion på Bahrain International Circuit. Her så den temmelig god ud i løbstrim sammenlignet med stort set alle andre på nær Ferrari og Red Bull. Selv Mercedes var inde for rækkevidde.

Teamchefen er da også optimist.

- Vi er på samme niveau med dem omkring os ved starten, hvis ikke hurtigere. Vi er et godt sted til løbet, siger han til Ekstra Bladet.

Kevin Magnussen havde svært ved at skjule optimismen. Foto: Jan Sommer

Lewis Hamilton holder lige foran Kevin Magnussen, mens den anden Mercedes blev forvist til rækken bagved.

- George underpræsterede helt sikkert i kvalifikationen, men jeg tror ikke, at han kører forbi, som Mercedes har gjort det i senere år. Vi får at se. Men vi er ikke, hvor vi er, fordi vi var heldige; vi var der, fordi vi fortjente det.

Mick Schumacher skuffede sig selv, efter han missede en startplacering blandt de ti første. Günther Steiner er dog stadig fortrøstningsfuld og håber på point til begge biler.

- Mick skal nok komme igen, det er et spørgsmål om tid. Det er første gang, at han sidder i en konkurrencedygtig bil, og han kvalificerede ikke 20’er, han blev nummer 12. Det er stadigvæk hans bedste kvalifikation i Formel 1 nogensinde. Det er en del af at vokse og blive bedre. Ellers ville det være for nemt.

- Det var et svært år i fjor, men jo højere oppe du bevæger dig, jo tyndere bliver luften. Det skal han nok lære, og med Kevin som teamkammerat kan han også lære af ham. Selvfølgelig er han skuffet, fordi han ikke udnyttede muligheden, men med den her bil kommer der flere. Allerede søndag, for med den her bil kan han få point.

Tilbage i 2016 blev Romain Grosjean femmer for Haas i Bahrain, og Kevin Magnussen gentog kunststykket to år senere.

Lignende placeringer er i spil søndag, hvis!

- Bilens holdbarhed er helt sikkert den største bekymring i løbet; det er hverken fart, dækslid eller strategi. Det handler om at fuldføre, og gør vi det, er jeg sikker på, at vi laver et godt resultat, siger danskeren.

