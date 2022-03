Begejstrer verden over: - Fantastisk beslutning!

Sensationelt. Chokerende. Overraskende.

Kevin Magnussens comeback til Formel 1 er kommet bag på alt og alle. Der var således ikke mange, der havde regnet med at se danskeren tilbage i det fine selskab, før Ekstra Bladet onsdag aften kunne afsløre, at den faktisk var hjemme.

Efterfølgende eksploderede nyheden både herhjemme og i udlandet, og tager man et kig ud i Formel 1-verdenen, så er reaktionerne også mange på den danske stjernes tilbagevenden til motorsportens fineste klasse.

På Formel 1’s egen hjemmeside er det ordet ’sensationelt’, der bruges om Magnussens retur, mens ’chok-comeback’ også går igen hos store medier som eksempelvis Daily Mail og ESPN.

Kevin Magnussen sammen med sin nye teamkammerat, Mick Schumacher. Foto: Mazen Mahdi/AFP/Ritzau Scanpix

Også flere store motorsportsmedier som autosport og motorsport.com kalder nyheden for 'overraskende', og tager man et kig forbi flere af de store Formel 1-journalisters sociale medier er der begejstring over at se Kevin Magnussen tilbage i paddocken.

Her er bare et lille udpluk af reaktioner:

Magnussen er tilbage! En af Formel 1’s uforløste stjerner efter min mening. Fantastisk beslutning, skriver journalisten Nate Saunders.

Vanvittig stor nyhed. Velkommen tilbage ’KMag’, lyder det fra den britiske journalist Will Buxton, der blandt andet er kendt fra Netflix-serien ’Drive to Survive’.

Kevin Magnussen er tilbage hos Hass! Hvilken udvikling, skriver kommentatoren Matt Gallagher.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt er også svært begejstret over udsigten til igen at skulle se Magnussen suse rundt blandt de andre Formel 1-stjerner og kalder nyheden for ’helt fantastisk’.

Fredag bliver dagen, hvor danskeren for første gang sætter sig ned i den nye Haas-racer. Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix

Men selvom overraskelsen er stor hos rigtig mange, så er det også en beslutning, der ifølge flere giver rigtig god mening. Sådan lyder analysen eksempelvis i mediet The Race:

- Magnussens retur er måske en overraskelse – men det er også en ekstremt logisk beslutning. Især fordi mange folk i Haas følte, at han blev hældt ud, lige som han peakede’.

Hovedpersonen selv lagde da heller ikke skjul på, at det ikke ligefrem var et opkald fra teamchef Günther Steiner, som han havde forventet for bare få dage siden.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi regnet med at skulle stå med sådan en mulighed, og det tror jeg ærligt talt heller ikke, at nogen andre havde. Men jeg er enormt spændt og naturligvis topmotiveret for at vende tilbage til Formel 1 igen, sagde han blandt andet onsdag.

Kevin Magnussen er at finde i Haas-raceren igen fredag og lørdag, når han sammen med sin nye teamkammerat Mick Schumacher skal køre tests på Bahrain International Circuit.