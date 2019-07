Behov for psykologhjælp: Haas-boss skrider ind

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Begge Haas nåede pointene i årets mest underholdende grandprix. For kun anden gang i år. For første gang siden maj kom der point på tavlen. Mekanikerne fik bonus. Alle burde være glade.

Men det var IKKE tilfældet.

Når teamchef Günther Steiner har genset episoden, hvor hans kørere i kampen om niendepladsen for andet løb i træk gnubber hjul, kommer han til at skride ind.

- Vi var vist heldige, at der ikke var skade. Jeg vil lige falde ned, og så må jeg se, hvad jeg skal gøre, når de ikke lytter. Lige nu kan jeg ikke sige så meget mere; men noget skal gøres, for det er IKKE acceptabelt. Vi kan ikke blive ved med at køre ind i hinanden hvert løb, siger han.

Heller ikke denne gang gider han filosofere over skyld.

Til Ekstra Bladet konstaterer han, at der torsdag i Budapest formentlig bliver udstedt teamordrer. Ligesom i 2018 hos Force India, hvor Sergio Perez og Esteban Ocon fik forbud mod at race hinanden, fordi de blev ved med at køre sammen.

- Jeg bliver nok nødt til at bestemme løbet på forhånd. Det bliver mit job nu. Hvad skal jeg ellers gøre?

- Er det mest sandsynligt?

- Jeg er nødt til at tænke over det, men der er ikke mange muligheder. Noget skal gøres, selv om jeg normalt prøver at undgå det. Jeg kan godt lide racerløb, men hvis det ikke arbejder i vores favør, kan jeg ikke tillade, at det bliver ved med at ske, siger Haas-teamchefen.

- Er det noget personligt mellem dem?

- Hvis jeg bare vidste det. Som du ved, er jeg ikke en psykolog. Selv om jeg meget snart kan få brug for en, joker han.

For at undgå en situation som Barcelona, hvor de blev ved med at slås, skred Steiner hurtigt ind med en teamordre: Luk Grosjean forbi.

- Romain var halvandet-to sekunder hurtigere på det tidspunkt. Det syntes uundgåeligt. Hvorfor ikke bare giv den ordre tidligere?

- Så tydeligt var det heller ikke. Og hvorfor kører de ikke ind i andre biler? Det handler også om sund fornuft. Hvis jeg skal bestemme hver overhalingsmanøvre, burde jeg selv sætte mig i bilen. Og det ville ikke være hurtigt ...

I det underholdende race blev der skiftet frem og tilbage mellem regndæk, intermediates og slicks. Foto: Sam Bloxham/Haas F1 Team

Det fantastiske racerløb, hvor Max Verstappen tronede som regnens konge, maskerede Haas’ evindelige dækproblemer.

Under våde og skiftende forhold crashede seks kørere ud: Bottas, Leclerc, Gasly, Hülkenberg, Norris og Perez. Selveste Lewis Hamilton smed en topplacering ved at køre af kombineret med det efterfølgende håbløse pitstop.

Grosjean trak en nitte og mistede fem placeringer, da Leclerc blokerede ham i pitten, men ellers var der masser af risikovillighed, fart og potentiale hos Haas, mens det var vådt.

Som banen tørrede op, forduftede farten.

- Bilen var bare ikke hurtig nok. Vi vandt hele tiden positioner efter pitstop, men tabte dem på at blive overhalet. Hvis vi havde kunne holde de positioner, var vi sluttet meget bedre. På racerbanen var vi ikke hurtige nok, konstaterer Steiner.

Se også: Haas-stjerner i ny sammenstød - skal til møde med chefen

Se også: Haas-ultimatum efter kæmpe farce

Han skal også beslutte, om Haas’ eksperimenter fortsætter i Ungarn. Om begge skal tilbage til den bil, de startede sæsonen med. Eller om den opgraderede racer Kevin Magnussen benyttede alligevel har mest potentiale.

- Hvis Melbourne-bilen er hurtigere, skifter vi til den, men vi har endnu ikke nået den konklusion. Tag Kevins tid fra tredje træning. Den var enestående. Hvor den kom fra, ved jeg ikke.

Der er race igen næste weekend, og Günther Steiner har så rigeligt på sit bord inden da …

Haas-duo i kollision England 2018: Grosjean forbremser sig, kører ind i Magnussen og kompromitterer begges løb Spanien 2018: Magnussen angriber efter en genstart. De rører hinanden TO gange, før teamchefen siger stop England 2019: Allerede i sving fem har begge Haas punkteringer og må udgå. Tyskland 2019: I kampen om niendepladser er der igen kontakt; uden konsekvens denne gang

Watts dom: Mercedes ydmyget totalt!

- Han prøvede at slå mig ihjel!

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt