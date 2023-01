Bekræftet: Misser stort løb

Kevin Magnussen bekræfter, at han ikke kommer til start i 24-timers-løbet i Daytona i USA i næste uge.

Danskeren er blevet opereret i hånden og skal nu hvile mest muligt frem mod sæsonstarten i Formel 1, oplyser han i en pressemeddelelse.

Haas-køreren var i sidste uge under kniven for at få fjernet en mindre cyste.

I Daytona skulle han have kørt med sin far, Jan Magnussen, Mark Kvamme og Trenton Estep. Det får Jason Hart i stedet glæden af.

- Jeg er af lægerne blevet rådet til ikke at køre i næste uge. Operationen gik godt, men jeg bliver nødt til at hvile så meget som muligt for at være klar, før vi begynder forberedelser til Formel 1-sæsonen, siger han i meddelelsen.

Den danske racerkører luftede allerede i sidste uge muligheden for, at han ikke kom til start i det amerikanske løb.

- Jeg havde set frem til det fantastiske løb og til at få en ny chance for at køre med min far og MDK Motorsports. Jeg ønsker holdet en god weekend, siger Kevin Magnussen.

Løbet i Daytona hedder The Rolex 24 og bliver afviklet 28. januar.