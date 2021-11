Bekymrende flugt fra Haas

Opsigelser fra Haas-medarbejdere begynder at blive et problem, siger teamets russiske storsponsor

Haas-projektet startede som en drøm med flotte placeringer i de allerførste løb, som lagde fundamentet til en imponerende debutsæson for et nyt team i Formel 1.

Opturen fortsatte i 2017 og kulminerede i 2018 med femtepladsen i konstruktør-VM.

Siden begyndte nedturen, som foreløbigt topper i denne sæson med en klokkeklar sidsteplads og nul point.

Den ringe sæson var forventet, og forhåbningen er klart bedre resultater fra 2022, men ikke desto mindre kæmper teamet med medarbejderflugt, fortæller Haas-teamets anden storsponsor Dmitrij Mazepin til russisk tv ifølge The Race.

Faktorerne kan være mange.

I 2020 frygtede teammedlemmerne for deres job, som teamchef Günther Steiner kæmpede for Haas’ overlevelse i Formel 1.

Så kom det dobbelte kørerskift, og introduktionen af den russiske oligark som storsponsor inklusive dennes søn Nikita Mazepin.

Resultaterne i 2021 kunne få de fleste til at opgive ævred.

Introduktionen af ekstra løb hjælper heller ikke på motivationen, når budgettet ikke er til at rotere teammedlemmer og give en friweekend.

Uanset hvad er resultatet bekymrende.

- Udover de to racerkørere er der hundredvis af mennesker på teamet. Deres viden, deres entusiasme, deres teamwork er, hvad afgør resultatet, hvordan bilen bliver sat op, repareret og ændret. Det spiller en kæmpe rolle, siger Dmitrij Mazepin i det længere interview.

- Jeg vil sige, at den menneskelige faktor er halvdelen af succes i Formel 1. Næste år er der 23 løb, det betyder kæmpe stress og arbejde for dem, som arbejder på raceteamet, og deltager i disse 23 runder. Det er klart, at de næsten ikke ser deres familier, de bor på fly, i forskellige tidszoner ...

Otte-otte-fem-ni-ni er Haas-teamets placeringer i konstruktør-VM i kronologisk rækkefølge. Med mindre alle andre udgår i de sidste to løb, ender teamet på en stensikker tiendeplads. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Fra Haas-teames fødsel og i de kommende sæsoner var det en meget tæt gruppe af de samme folk. Men inden for de sidste år og allerede, mens Kevin Magnussen kørte for teamet, begyndte nøglemedarbejdere at sive.

Det har nu nået et bekymrende niveau.

- Det er opstået et problem med markant udskiftning af ansatte på Haas-teamet. Og den udskiftning forårsager naturligvis et vist niveau af bekymring, ængstelse, fordi du ønsker at stole på professionelle, siger Mazepin.

Hvordan ser Gene Haas på holdets fremtid? Hør svaret fra Steiner her

Som teamchef Günther Steiner er Mazepin senior optimist, når det gælder udsigten for 2022. På forhånd valgte man overhovedet ikke at udvikle årets bil for at have ressourcerne til at gå all-in på næste års nye reglement.

Håbet om, at alt bliver bedre i den kommende sæson, deles dog af alle andre teams end Mercedes og Red Bull ...

Vil eje sit eget F1-team

Igen og igen har teamchef Günther Steiner slået fast, at Gene Haas ikke ønsker at sælge sit projekt, men hvis det skulle ske, har han en køber på forhånden.

For i nogle af fraklippene fra interviewet, som kun nåede en skriftlig onlineversion, gentager Mazepin sine ambitioner om at eje et Formel 1-team. Tidligere forsøgte han at købe Force India, hvilket mislykkedes.

- Vi har store ambitioner i motorsport. Ja, der var et forsøg på at købe et team, som ikke lykkedes, men vi forlader ikke dette emne. Det afhænger ikke af Nikitas karriere. Der er planer på lang sigt. Vi ønsker at udvide vores tilstedeværelse i Formel 1, siger milliardæren.

- Vi har Hitech-teamet, som kører Formel 4, Formel 3 og Formel 2. Ideelt set skulle Formel 1 være kronen, og vi ønsker at være ejeren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indeholder Mazepins nuværende Haas-kontrakt købsmuligheder fra 2023, hvilket kunne åbne muligheder for at fusionere Hitech-teamet og Haas F1 Team.