Bekymret F1-boss: Alle mareridts moder

MONTMELO (Ekstra Bladet): Normalt gør Formel 1-bosser alt for at adskille sport og politik. Ikke mindst når karavanen besøger nye lande med tvivlsomme regimer.

Men et emne får flere af dem til at råbe op: Brexit.

Udsigten til, at Storbritannien om godt en måned forlader EU uden en aftale vil give dundrende hovedpiner for de otte teams, som har base i motorsportens hjemland.

Et mareridtsscenarie.

‘The mother of all messes’.

For bare at give eksempler på, hvad Mercedes’ teamchef Toto Wolff i Spanien kaldte den kringlede britiske vej ud af det europæiske fællesskab.

- Brexit er en stor bekymring for os. Og det burde det være for alle, som arbejder ud fra Storbritannien. Vi er et Formel 1-hold, som rejser til løb mindst 21 gange om året. Vi bevæger mennesker og dele til bilen ind og ud af Storbritannien hele tiden - ofte i sidste øjeblik. Enhver ændring ved grænser eller i skatteregler vil skade Formel 1-industrien i Storbritannien enormt, siger Wolff.

- Vores team er internationalt. Vi er en tysk bilfabrikant med F1-base i Storbritannien. Vi har 26 forskellige nationaliteter ansat - mange af dem EU-borgere - og der er stor usikkerhed over, hvad en ‘no deal’ Brexit vil betyde for, hvad der efter min mening er en enestående industri i England.

En hård Brexit vil være en bet for Mercedes - både F1-teamet og bilproducenten. Foto: Jan Sommer

- Industrien er i risiko. Der er en enorm mængde talent til rådighed, og industrien har vokset sig til at være for Storbritannien, hvad Silicon Valley er i USA. Og det er en risiko for, at det ikke er et attraktivt sted at være. Vi håber, at det forbliver med at være det.

Rivalen Red Bull gør sig overvejelser om fremtiden, men teamchef Christian Horner tør ikke spå om konsekvenserne.

- Hvor mange af jer forstår Brexit, spurgte han ud i lokalet til sit pressemøde.

- Om der kommer en aftale eller ej, er vi nødt til at forholde os til det. Brexit er noget, som der skal tages hånd om. Hellere før end siden, siger Horner.

- Jeg tror ikke, vi kan svare på, hvad det får af betydning, før der er en afklaring. Når man bevæger sig i en tåge, er det svært at lave planer for fremtiden.

Max Verstappens arbejdsgiver Red Bull afventer, hvad de britiske politikere finder ud af. Men teamchef Christian Horner håber på en løsning hellere før end siden. Foto: Jan Sommer

To teams står til at lukrere på en rodet skilsmisse, mener Mercedes til gengæld.

- Ferrari i Italien og Sauber i Schweiz vil have en kæmpe fordel over ethvert britisk baseret team, siger Toto Wolff.

To-tre teams kan lukrere

Haas kan også lukrere på det, fordi teamet har en anderledes opbygning med baser i både USA, Italiens og Storbritannien.

Derfor har teamchef Günther Steiner ingen bekymringer.

- Vi holder øjnene åbne og ser, om vi bliver nødt til at gøre noget. Men vi bruger ikke nogen penge på det. Vi er det lille team. Hvis nogen kan flytte hurtigt, er det os. Vi tager bare vores campingvogn og flytter til et andet land.

- Men vi tager ikke irrationelle beslutninger. De store teams har større investeringer der end os. Og det er ikke besluttet, hvad der sker. Jeg venter med at reagere, konstaterer Günther Steiner.

