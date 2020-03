Bekymret Haas-boss: Fremtiden er usikker

Ligesom resten af verden er Formel 1 ramt af kaos og usikkerhed som følge af coronavirussen, der i denne tid hærger det meste af planeten.

De åbne spørgsmål om fremtiden trænger sig også på hos Team Haas, hvor teamchef Günther Steiner ikke aner, hvad der venter rundt om hjørnet.

Ikke mindst, fordi teamejer Gene Haas tidligere har indikeret, at han ville bruge begyndelsen af den sæson, som endnu ikke er kommet i gang, til at vurdere, om Haas skal fortsætte i Formel 1 til næste år.

- Situationen er meget usikker i øjeblikket. Lige nu forsøger vi bare komme at komme gennem denne tid. At vores personale er hjemme, og at alle får løn. Gene sørger for, at vi ikke forsvinder på kort sigt.

- Siden må vi se, hvordan det går og hvad, han vil gøre. Det er ikke let uden løb, fordi vi ikke kan vise noget. Vi er nødt til at vente, siger Günther Steiner til Auto Motor Und Sport.

Han medgiver, at en ny løbskalender med færre løb vil have store økonomiske konsekvenser, men nægter omvendt at male fanden på væggen.

- Det bliver et spørgsmål om overlevelse. Men jeg tror, at man skal forsøge at håndtere problemer med optimisme, og et problem skaber også nye muligheder. Hvis alle ti teams trækker i samme retning, kan vi komme styrkede ud af denne situation, lyder det fra Günther Steiner, der håber på forståelse fra sponsorerne.

- Det er for tidligt at sige, hvor stor skaden bliver, fordi vi endnu ikke ved præcis, hvad der kommer til at ske. Jeg gør i hvert fald ikke. Vi kan ikke kontrollere situationen, men jeg tror, at sponsorerne vil kunne forstå, hvis et par løb må annulleres, siger Kevin Magnussens sportslige øverstkommanderende, der understreger, at det vigtigste er, at sæsonen gennemføres i en eller anden form.

- Uden VM vil mange hold få svært ved at overleve, forudser Günther Steiner.

Lige nu er planen at gennemføre en reduceret kalender i et tætpakket program.

En plan, som Kevin Magnussen har udtrykt bekymring over.

Oprindeligt skulle der køres 22 grandprixer, men ifølge Chase Carey, der er formand for selskabet bag Formel 1, er det stadig ambitionen at afvikle 15 til 18 løb.

Det danske Formel 1-islæt, Kevin Magnussen, synes, at det lyder som en stor mundfuld.

- Det lyder vanvittigt, hvis vi skal køre 18 løb på et halvt år. Men hvis det er sådan, det bliver, må vi gøre det og så se familien til jul.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det kan lade sig gøre, men det lyder voldsomt, siger Kevin Magnussen til TV3 Sport.

Hustruen svarer igen: - Det er Michaels ønske

Se også: Hamilton svarer på rygter

Frygter virus: To Haas-folk isoleret