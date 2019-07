Bekymret Kevin: - For tæt på mig

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Er Haas gået i en forkert retning med udviklingen af VF19’eren?

Spørgsmålet prøver teamet at få svar på ved at lade Romain Grosjean benytte udgaven fra sæsonpremieren i Melbourne hele weekenden i England, mens Kevin Magnussen sidder i den version, der blev introduceret i Spanien.

På papir og computer burde den nye være klart bedst, fordi den generer mere downforce. Alligevel har Romain Grosjean en bedre følelse i den gamle specifikation og kvalificerede sig 14’er to pladser foran sin danske teamkammerat.

- Han var for tæt på mig, når man tænker på, at jeg har den opgraderede bil hele weekenden, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Romain skulle bygge sin weekend lidt op, men da han fik gang i den, var han tættere på, end jeg forventede. At komme her med den gamle bil, hvor han er hurtigere end mig, er temmelig forvirrende.

- Jeg havde en god bil i tredje træning. Jeg skadede endda frontvingen en smule og kørte min hurtigste omgang, hvor den rørte asfalten lidt på langsiderne. Så jeg var virkelig optimistisk. For vi var allerede tæt på det forreste af midterfeltet. Men så kom jeg til kvalifikationen og havde intet greb foran. Hvad der skete, ved vi ikke, siger danskeren.

Begge Haas-kørere oplevede, at farten kom og gik.

Romain Grosjean strålede i Q1 med niendehurtigste tid, var virkelig glad for følelsen, men kørte så 1,2 sekunder langsommere på begge sine forsøg i Q2.

Uden at fatte hvorfor.

Selv dækvarmerne bliver dobbelttjekket, for det giver ikke megen mening, at bil og dæk ændrer sig så meget på så kort tid.

Teamets helt store akilleshæl har været farten i løb, hvor de fredag så decideret hurtige ud.

Men Kevin Magnussen tør ikke spå, om det holder ved.

- Det så okay ud, men lad os se. I morges troede vi, at vi skulle være forrest i midterfeltet, og jeg var 16’er. I Østrig var jeg femmer, men havde nærmere forventet at skulle starte 15’er. Lige for tiden er det for svært at forudsige noget som helst, siger han.

