Bekymret Kevin: - Min nakke knækkede bare

JEDDAH (Ekstra Bladet): Sjældent har Kevin Magnussen været så fysisk baldret efter en tidtagning. Endda en af de mest dramatiske i nyere tid.

Mick Schumacher blev fløjet på hospitalet efter en voldsom ulykke, men var allerede på hotellet sent lørdag aften. Tyskeren er okay, men det var Haas-raceren ikke, og han sidder næste løb over.

Haas var igen meget konkurrencedygtige, men efter drømmecomebacket i Bahrain mærkede Kevin Magnussen for alvor, at han endnu ikke fysisk er, hvor en F1-kører skal være.

For anden gang i træk nåede Kevin Magnussen Q3. Foto: Tariq Mikkel Khan

Højre side af nakken stod af, efter han for anden gang i træk havde kvalificeret sig i top ti.

- Det er vist mere en nerveting. Lige pludselig kunne jeg ikke mere, fortæller han til Ekstra Bladet.

Undskyldninger var der ingen af udover til teamet for, at det ikke blev til mere.

- Jeg tror, at bilen havde en P5 i sig, men jeg havde kun en P10, siger han.

Forberedelser var der ikke meget af på Jeddah Corniche Circuit, årets næsthurtigste bane kun overgået af Monza, hvor det grundet tekniske problemer kun blev til 13 omgange fredag.

Farten under tidtagning var til P5. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Men jeg er glad for, at jeg ikke fik den store forberedelse, for så ville min nakke have været ødelagt før tidtagningen. Min nakke knækkede bare i Q3, og jeg kunne ikke køre mere.

- Det er hårdt, når man har været ude af Formel 1 på en bane som den her. Banen er fantastisk; det er ikke noget galt med den, jeg er bare ikke klar til den.

- Ja, jeg er bekymret over løbet, men heldigvis har jeg en verdens bedste fysioterapeuter med mig her, Thomas. Forhåbentlig kan han udøve magi.

Det bliver lidt nemmere i løbet, hvor bilen ikke presses helt så meget, men g-påvirkningen betyder, at hverken udsyn eller føling er optimalt.

- Man læner hovedet på siden af nakkestøtten og hviler det. Men du mister så meget fornemmelse med bilen, og visuelt er det ikke godt. Jeg var tvunget til at gøre det, for min nakke kunne bare ikke klare det.

Kevin Magnussen havde bøvl med nakken under kvalifikationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Naturligvis frustrerende især på denne vilde bane, som Magnussen elskede.

- Det er min type bane, og bilen er fantastisk her. Jeg håber, at jeg er i god form til løbet og må finde al kampvilje frem. Du kører lidt langsommere i løbet, men ved de her hastigheder er sving 6, 7, 8, 9 bare et helvede, når du ikke har kørt så længe.

- Er det sådan, at du frygter for, at du ikke kan gennemføre

- Nej, nej, om jeg så skal køre uden hoved skal jeg nok gennemføre!

Jonas Hüttel kommer med seneste nyt fra Saudi Arabiens grandprix, der fortsat bliver kørt trods torsdagens angreb i Jeddah.

Teamchef Günther Steiner glædede sig først og fremmest over, at Mick Schumacher slap uskadt fra sin ulykke, og at bilen også i Jeddah var hurtig.

- Vigtigere er den overordnede følelse. Hvis vi ikke får point søndag, får vi det senere, fordi bilen er konkurrencedygtig. Kevin kommer tilbage i rytmen med at køre Formel 1-biler, og jeg er ikke bekymret over at starte tier, siger han.

- Det vil tage nogle løb at få nakken tilbage, for den bedste måde at træne den er at køre en Formel 1-bil. Du bruger muskler, som er svære at træne. Da vi ansatte ham, vidste vi, at det ville ske. Men vi fik stadig ti point i sidste weekend, så det var ikke en dårlig beslutning!