Bekymret over fremtiden: Sover dårligt

Romain Grosjean er begyndt at kigge mod Indycar for at finde sig et arbejde til 2021-sæsonen

Ikke kun Kevin Magnussen går en uvis fremtid i møde efter den udløbne kontrakt hos Haas.

Teamkammeraten Roman Grosjean går og bekymrer sig over fremtiden i en verden, hvor professionel sport er hårdt ramt af pandemien.

- Hvis jeg skal være hudløs ærlig, så har jeg ikke sovet særligt godt i de seneste to uger, sagde franskmanden på et onlinepressemøde fra Imola.

- Det er et hårdt år for hele verden og for økonomien. Og det er ikke et godt år at have kontraktudløb og ude af den sport, du var i.

I alternativerne til Formel 1 bliver de nuværende teamkammerater konkurrenter.

Begge kigger mod den nye Hypercar Le Mans-klasse, Formel E, og hvor det tidligere kun var Kevin Magnussen, som var lun på ideen om Indycar, har Romain Grosjean skiftet holdning.

- Ja, jeg har set på Indycar. Jeg har haft et par gode kontakter, og jeg fortryder faktisk lidt, at jeg ikke tjekkede kalenderen tidligere, for der faktisk ikke er så mange ovalbaner, siger han.

- Det er noget, jeg vil overveje.

Besøget på Imola var mindeværdigt, om end Romain Grosjean kun kom derfra med en 14. plads. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Tidligere afviste Grosjean serien, fordi tanken om ovalbaner ikke var hans kop te.

- Jeg talte med Marcus Ericsson, efter han tog derover, og han kunne virkelig lide det. Det er en helt anden stil, men kørerne spiller en stor rolle. Bilerne er sjove, og alle har en chance for at vinde, siger Grosjean.

- Tag en dag som i dag (lørdag after efter kvalifikationen på Imola, red.), hvor Kevin er lige ved siden af mig, og vi begge kører en pokkers god kvalifikationsomgang, og så er vi 16 og 17. Den er tung at sluge.

- Jeg vil gerne have en chance for at vinde løb, mens jeg har det sjovt. Så Indycar er en mulighed, siger franskmanden.

Begge Haas-kørere er dog bevidste om, at Indycar til 2021-sæsonen vil kræve, at man medbringer sponsorer til teamet.

