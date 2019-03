Bekymring hos Haas: Kevin var et såret bytte

- Det er et rimeligt stort spørgsmål, hvordan vi kunne være så gode under tidtagning og så dårlige i løbet, siger Kevin Magnussen efter en skuffende 12. plads i Bahrain

SAKHIR (Ekstra Bladet): Omgivet af sine nærmeste ingeniører forsøgte Kevin Magnussen at videregive, hvordan følelsen havde været bag rattet af VF19’eren i Bahrains Grand Prix.

Kort fortalt: IKKE god.

Som et såret bytte sejlede den danske racerkører fra sin glimrende startposition som sekser ned til en 13. plads. Placeringen blev kun så ‘god’, fordi begge Renaulter på bizar vis udgik samtidigt med tre omgange igen.

Kun Williams var langsommere end Haas denne søndag aften, hvor Romain Grosjean tidligt udgik efter torpedering fra Lance Strolls Racing Point.

- Vi var virkelig, virkelig langsomme. Fra start til slut. Ud over det var vi også virkelig langsomme på langsiderne. Der var ikke nogen mulighed for at forsvare sig over for de andre. Et rimeligt håbløst løb, konstaterede en fattet, men skuffet Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Andre med Ferrari-motorer kom flyvende forbi på langsiderne. Vi vidste, at vi kørte med meget downforce her, så det er ikke en kæmpe overraskelse. Men vi troede, at vi kunne køre hurtigt nok på selve omgangstiderne. Det var umuligt med den tophastighed, vi havde, siger han.

Under fredagens træninger var tempoet i løbstrim ikke alt for imponerende. Intet i løbet fungerede - hverken på soft- eller medium-dæk - og umiddelbart havde teamet ingen forklaring.

- Vi var lidt skeptiske på forhånd over for vores fart i løbstrim sammenlignet med lav brændstof, men vi forventede ikke, at det skulle være så skidt.

Sammenlignet med den overlegne kvalifikation var racereren som nat og dag.

- Bil og dæk var der bare ikke tændt for. Den gled overalt, hjulene låste og var fuldstændig anderledes sammenlignet med tidtagning. Meget mærkeligt

- Vi kørte meget langsommere end alle de andre; det er et rimeligt stort spørgsmål, hvordan vi kunne være så gode under tidtagning og så dårlige i løbet. Det må vi arbejde på at finde ud af

Skuffelsen lyste ud af Kevin Magnussen efter løbet. Farten fra lørdagens kvalifikation var som forduftet. Foto: Jan Sommer

Watt: Her kan Kevin forbedre sig

F1-bossers bredside til rivalerne: Knyt sylten

2021-regler lækket: Store ændringer i F1

- Noget fungerede ikke, og vi skal finde ud af hvad. Vi har tydeligvis en god bil, når den fungerer. Så det er bekymrende med en dag som i dag, siger den danske racerkører.

Ferraris nye superstjerne Charles Leclerc var også forsvarsløs i slutningen af det underholdende race. Han har ikke sat en finger forkert hele weekenden og var på vej mod en sikker sejr, da en del af hybrid-systemet fejlede i Ferrari-motoren.

Han var prisgivet, som begge Mercedes-kørere overhalede ham.

Så vild er Kevins nye racer

- Jeg vinder sgu nok det her

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort