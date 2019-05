Beordret i pit: Bizar session for Haas

MONACO (Ekstra Bladet): Starten på det ikoniske gaderace i Monaco blev en bizar omgang for Haas-teamet.

18 minutter inde i første træning fik både Romain Grosjean og Kevin Magnussen vist det sorte flag, hvilket betyder, at køreren skal vende tilbage til pitten; typisk fordi han ekskluderes fra løbet på grund af usportslig opførsel.

Som BBC’s kommentator bemærkede:

- I mine 22 år i Formel 1 har jeg aldrig set et sort flag i en træningssession.

Kort efter meddelte teamet, at det havde problemer med både telemetrien og radioen, så de ikke kunne kommunikere med kørerne. Det internationale motorsportsforbund, FIA, trådte til med de sorte flag for at få Haas-duoen hurtigst muligt tilbage i garagen.

Men foreløbigt er der ingen forklaringer på, hvorfor de ikke fik det vist det sorte flag med en orange cirkel, som betyder, at bilen har et mekanisk problem og straks skal returnere til pitten.

Foto: GONZALO FUENTES/Reuters/Ritzau Scanpix

Over halvdelen af sessionen tilbragte Haas-racerne i garagen, hvilket undrer den tidligere F1-kører og nuværende ekspert Jolyon Palmer.

- Det er lidt mærkeligt, for normalt kan man bare genstarte systemet. Når det tager så lang tid, virker det som et mere fundament problem.

Det lykkedes dog at sende begge biler ud igen med 17 minutter tilbage af træningen, og begge nåede at sætte top ti-tider.

Lewis Hamilton fører an i Monaco, men Max Verstappen var tæt på ham under første træning. Foto: BENOIT TESSIER/Reuters/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton toppede den første træning marginaler foran Red Bulls Max Verstappen, mens Ferrari umiddelbart mangler lidt mere.

Ingen større uheld i den første træning, hvilket er usædvanligt, når der køres mellem de ubarmhjertige mure.

Hjemmebanehelten Charles Leclerc fik dog en bøde for en fartoverskridelse på 2,8 km/t. i pitten. Hvilket koster ham 300 euro …

