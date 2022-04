Bestjålet mens han skrev autografer

Formel 1-kører Charles Leclerc har fået stjålet et ur til en værdi af 320.000 dollars, mens han var omringet af fans

Charles Leclerc er et lyn på racerbanen denne sæson, men han var ikke hurtig nok til at opfange, at han fik stjålet sit ur, mens han skrev autografer og stillede op til billeder.

Formel 1-køreren var ude en aften i den italienske by Viareggio med sine venner, men aftenen viste sig at blive dyrere, end han nok lige havde regnet med.

Han måtte nemlig vende hjem uden sit Richard Mille ur til en værdi af 320.000 dollars svarende til cirka 2,2 millioner kroner.

Det skriver motorsport.com.

Episoden fandt sted cirka kl. 22 mandag aften, og monegaskeren meldte straks tyveriet til politiet, da han opdagede det.

Politiet undersøger, om det var planlagt eller en spontan beslutning af tyven.

Charles Leclercs træner, Andrea Ferrari, var også med ude, og han tyede til de sociale medier for at brokke sig over belysningen i byen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andrea Ferrari/Instagram

'Via Salcatori har været mørk i flere måneder. Vi har rapporteret om dette i månedsvis nu.'

'I går blev vi så bestjålet. Har I tænkt jer at fikse gadelamperne snart? Skulle spørge fra en ven,' skriver træneren i en story på Instagram, hvor han også har tagget kommunen.

Charles Leclerc befandt sig i Italien, fordi der søndag skal køres grandprix på Imola.

Han har fået en drømmestart på sæsonen med sejre i to ud af tre løb. Udover det ligger han solidt i front i VM med 34 point ned til George Russell på andenpladsen.

Kevin Magnussen skal også forsøge at få point i søndagens løb, efter det blev til P14 i Australien.

Læs også: Debriefing fra Melbourne: Kræver handling mod Haas (+)