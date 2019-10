Betænkelig ved Haas-rolle: - Brikkerne skal passe

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Teamchef Günther Steiner pønser på at tilknytte Robert Kubica som simulatorkører til den kommende sæson og det polske oliefirma PKN Orlen som sponsor.

Polakken mirakuløse F1-comeback hos Williams endte ikke lykkeligt, og han forlader teamet ved udgangen af denne sæson. Men selv om farten ikke er der til Formel 1, er han stadig en af sin generations mest talentfulde bag et rat.

Derfor får en rolle hos Haas andenprioritet. Først og fremmest vil Kubica konkurrere i en eller anden serie.

- Mit mål er at køre racerløb. Så vidt jeg ved, er Günther ikke i stand til at tilbyde mig det, men selvfølgelig er der nogle muligheder for at få mig involveret i andre roller i F1-paddocken, siger Kubica i Mexico.

- Først og fremmest skal jeg have svar på, hvad der er vigtigst for mig: At køre racerløb. Når der er styr på det, kan vi se, hvad der ellers er muligt.

- Som jeg tidligere har sagt, ser jeg ikke mig selv køre omgange i en simulator lukket inde i et mørkt rum. Jeg udelukker det ikke, men det skal kombineres med noget andet.

- Derfor tager det noget længere tid, og alle brikkerne skal passe sammen, hvilket ikke er let, konstaterer Kubica.

Robert Kubica vil finde sig et racersæde, før han takker ja eller nej til en rolle hos Haas. Foto: Jan Sommer

Hvis en aftale med polakken bliver til noget, skal det inkludere en række fredagstræninger ligesom i 2017, hvor Antonio Giovinazzi lånte hovedsageligt Kevin Magnussen racer.

- For at gøre et ordentlig stykke arbejde i simulatoren, skal du have tid i bilen. Det kræver viden om, hvad der foregår i virkeligheden, siger Kubica.

Først og fremmest fokuserer jeg på mine egne racing-muligheder, og så må vi se på det derefter.

Tæt på Haas-rolle

Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean er umiddelbart ret meget for at sidde træninger over.

- Det er aldrig ideelt at afgive fredag morgener. Det kommer også an på, hvad man vil opnå. Vi ser aldrig Ferrari, Mercedes eller Red Bull give fredag morgener væk. Alle sessioner er vigtige. Skal det være sådan, så lad det være sådan, men udfra performance er det aldrig ideelt, siger Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

