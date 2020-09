Beundrer Haas-teamet: - Tak Gud

18 top-10-placeringer i 2018, syv top-10-placeringer i 2019, men blot en enkelt top-10-placering i sæsonens første syv Formel 1-grandprixer. Det er en svær sæson for Kevin Magnussen, Romain Grosjean og deres amerikanske Haas-team.

I weekenden venter den legendariske Monza-bane i Italien, og oven på tekniske problemer på Spa-banen senest, er der ikke store forventninger.

- Det vigtigste er at fastholde teamets motivation. Tak Gud for, at de stadig er motiverede til at fortsætte. Det beundrer jeg virkelig fra drengene, siger teamchef Günther Steiner i den officielle optakt.

Tekniske problemer på Spa har ikke ødelagt motivationen hos Haas. Foto: Andy Hone/Ritzau Scanpix

Poul Erik Høyer står frem: Jeg har Parkinsons

Fredag er der træning og lørdag tidskørsel, og Haas-bossen ved, at man hører til i den helt tunge ende.

- Realistisk set skal vi kæmpe for at komme videre fra Q1. Det er den virkelige forventning, vi arbejder efter. Vi er nødt til at have et mål, men det skal også være realistisk. Der ingen idé i at drømme om at komme i Q3.

- Hvis vi kan komme ud af Q1 på højhastighedsbaner som Spa og Monza, så er det godt. Vi vil kæmpe hårdt, men vi ved, at vi har en arm bundet på ryggen, siger Steiner.

I konstruktørernes VM blev Haas nummer fem i 2018, mens det sidste år blev til en niendeplads, og igen i år ligger man nummer ni med det ene point Kevin Magnussen fik for sin tiendeplads.

Helt i bund ligger traditionsrige Williams, der er uden point, men fremtiden ser lys ud, efter det sidste uge blev til et salg af teamet, som du kan læse om LIGE HER.

Debriefing fra Spa: Fyreseddel undervejs

Watts dom: Trist dag for Formel 1

Se også: Plyndret under Formel 1-grandprix