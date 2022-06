Bilen har noget ekstra: - Elsker de her forhold

Når det har regnet i denne sæson, har Haas-raceren har haft et ekstra gear sammenlignet med de nærmeste rivaler.

Efter et problematiske kvalifikationer i både Miami, Monaco og Baku sad hele sessionen endelig lige i skabet for Haas; både i begge cockpit, på pitvæggen og i garagen.

Femtepladsen til Kevin Magnussen og sjettepladsen til Mick Schumacher var teamets bedste samlede resultat om lørdagen siden 2018.

Den danske Formel 1-kører - med en lille tudse i halsen i det kolde og våde canadiske vejr - var lykkelig. Og så lavede han endda en fejl på sin allersidste omgang, så der kunne have været endnu mere i den.

- Jeg elsker de her forhold, og i år lader det til, at bilen også elsker dem. På Imola blev det en fjerdeplads og her en femteplads, sagde Magnussen efterfølgende.

Både regndæk og intermediates var i brug. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

- I dag gjorde vi arbejdet færdigt. Det handlede om hele tiden at sætte bedre omgange, fordi baneforholdene blev bedre og bedre, så der skulle hele tiden ‘pushes’.

- I disse forhold er det virkelig en holdindsats. Jeg fik alt, hvad jeg havde brug for. Balancen var den rigtige, bilen har lidt ekstra i disse forhold, kommunikation er vigtig, og det er vigtigt at være ude på de rigtige tidspunkter.

- Så jeg er meget glad på teamets vegne. Mick gjorde det rigtig godt, så fem og seks er virkelig godt for holdet.

- Dage som disse er, hvad der gør dig glad. Vi smiler i dag, men pointene er først til løbet, så det er, hvor vi skal gøre arbejdet helt færdigt. Men det er en god startposition, og jeg ser frem til løbet.

- Jeg ville elske at holde fast i position eller at vinde. Men vi skal først og fremmest score point, og det er blevet lidt nemmere. Jeg skal ikke prøve at holde fast i femtepladsen med det yderste af neglene; det ville være rart, hvis det kunne lykkedes, men vi tager, hvad vi kan få. Bonussen i dag er, at vi starter lidt længere fremme, end vi formentlig burde.

Kevin Magnussen var godt tilfreds, selv om hans bedste tid blev sat på næstsidste forsøg, og banen kun blev hurtigere og hurtigere. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Forventningen på forhånd var et scenarie som for en uge siden i Baku. Det vil sige en bil til øvre ende af Q2, som så er lidt bedre i løbet. Regnen hjalp til en bedre gridplacering, men vejrudsigten siger nul procents chance for nedbør søndag.

- Det bliver formentlig solrigt, så jeg håber, at vi stadig er konkurrencedygtige. En femteplads bliver nok at stramme den, siger danskeren.

- Formentlig ligger vi i midten, hvad farten angår. Jeg vil bare gerne herfra med point. Der er gået for mange løb uden.

De fleste kørere flirtede med uheld under de svære betingelser, men det gik kun helt galt for Sergio Pérez. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen har ikke de bedste minder fra Canadas Grand Prix. Kun en enkelt gang er det blevet til point. Det var tilbage i 2014 som McLaren-kører, hvor det blev til en niendeplads takket være en kollision mellem Felipe Massa og Sergio Pérez på næstsidste omgang.

Med Charles Leclerc (Ferrari) ude af billedet på grund af en motorstraf og Sergio Pérez (Red Bull) i væggen i Q2, scorede Max Verstappen (Red Bull) som forventet pole-position.

For lige at sætte Fernando Alonsos (Alpine) andenplads i perspektiv, kørte den hollandske superstjerne gokart, da den dobbelte verdensmester senest holdt i første startrække.

Det var i 2012 i Tyskland som Ferrari-kører ...

Mick Schumachers fremtid i Formel 1 er et stort samtaleemne i paddocken. LÆS HER, hvad der er op og ned i rygterne om Kevin Magnussens teamkammerat.