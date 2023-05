Bilgigant gør F1-comeback

MONACO (Ekstra Bladet): Som optakt til weekendens legendariske grandprix i Monacos gader meddelte Honda, at japanerne vender tilbage til Formel 1 som motorproducent; denne gang i samarbejde med milliardæren Lawrence Strolls ambitiøse Aston Martin-projekt.

Officielt trak Honda sig i 2021 og solgte sin teknologi til partneren Red Bull.

Anledningen til comebacket er de nye og grønnere motorregler, som bliver introduceret i 2026.

Her tredobles den elektiske effekt fra hybridsystemet til minimum 50 procent, og der indføres bæredygtige, syntetiske brændstoffer.

- Vi tror på, at viden fra denne nye udfordring har potentialet til at blive brugt direkte i fremtidens masseproduktion af elektriske biler, siger Koji Watanabe, præsident for Honda Racing Corporation.

Udviklingen af de nye motorer bliver omfattet et budgetloft, hvilket gjorde beslutningen nemmere for japanerne. De nuværende V6-hybrider var og er meget dyr teknologi!

På papiret var Red Bull den oplagte partner, men det nuværende førerhold i Formel 1 har allerede investeret store summer i Red Bull Powertrains og annoncerede før denne sæson et samarbejde til 2026 med amerikanske Ford.

Flere teams bejlede til Honda, og valget faldt på Aston Martin. Her er Martin Whitmarsh topchef Briten var tidligere hos McLaren og en nøglefigurerne, da Honda vendte tilbage i 2015.

De første år af de samarbejde gik som bekendt ikke så godt.

‘GP2-motor’ - altså til klassen lige under F1 - provokerede Fernando Alonso under grandprixet på Suzuka, hvilket var ydmygende for Honda. Senere tilføjede han, at McLarens eneste problemer var Honda-motorens manglende driftsikkerhed og kraft.

Honda Motor-præsidenten Toshihiro Mibe i selskab med Aston Martin F1-bestyrelsesformand Lawrence Stroll. Foto: JIJI Press/Ritzau Scanpix

Japanerne tog det ilde op og spændte senere ben for, at Alonso kunne sidde i en Honda-dreven racerbil, da spanieren forsøgte at vinde Indianapolis 500.

Men den nuværende Aston Martin-kører er tilgivet. Hvis han stadig er konkurrencedygtig som 45-årig, er der intet til hinder for, at samarbejdet kan genoptages.

- Vi har ingen indvendinger mod, at Alonso kører, siger Honda-bossen.

Med aftalen tager Aston Martin endnu et skridt mod ambitionerne om mesterskaber. For traditionelt bliver de kun vundet af fabriksteam, hvor motoren er specifikt udviklet til bilen.

I 2026 vil der således være (mindst) seks sådanne teams: Red Bull-Ford, Ferrari, Mercedes, Alpine-Renault, Sauber-Audi og Aston Martin-Honda.

Fire kundeteams resterer: Alpha Tauri-Red Bull, McLaren-Mercedes, Haas-Ferrari og Williams- Mercedes.

