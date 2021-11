Bilgigant lurer på F1-køb

Siden det offentligt blev kendt, at Volkswagen-gruppen seriøst overvejer at træde ind i Formel 1, når når nye motorregler bliver indført i 2026, har rygterne svirret i paddocken.

Det varmeste er, at gruppen producerer en motorenhed, som skal skal bruges hos to teams under to af gruppens brands.

Som partnerskab mellem Red Bull og Porsche, mens Audi ønsker at købe hele hæderkronede McLaren; inklusive sportsvognsafdelingen.

- Fakta er: Audi og Porsche har diskuteret samarbejde med fire forskellige teams. Ifølge Auto-Motor-und-Sports oplysninger er det McLaren, Red Bull, Williams og Sauber, skriver det velansete tyske magasin.

Men vejen er ikke så jævn, som en Hermann Tilke-designet Formel 1-bane i Mellemøsten.

VWgruppen har kastet deres kærlighed efter især to teams, Red Bull og McLaren. Foto: McLaren Racing

Først og fremmest er der et tidspres.

Den tyske bilgigant skal beslutte sig primo december. Formel 1 står foran den endelige vedtagelse af den næste generation F1-motorer med bæredygtigt brændstof. Regler, som er tilrettet Volkswagens ønsker.

Det internationale motorsportsforbund, FIA’s, ‘World Council’ mødes 15. december.

Anden store udfordring er, at McLaren egentlig ikke er til salg.

Nogle aktier er kommet på amerikanske hænder, og McLaren-gruppen havde brug for kapitalindsprøjtning, som pandemien tog fart. Men der er grænser for, hvor store økonomiske problemer, man har, når stortaktionen er kongefamilien i Bahrain.

Engang kunne man kun lave en lille formue i Formel 1, hvis man startede med en stor. Men Liberty Media er ved at lykkedes med at gøre F1-teams til gode forretninger, ligesom man kender det i amerikansk sport og i særdeleshed NFL.

- Omkostningerne er faste, og indtægten kendt. En rigtig forretningsmodel er ved at udvikle sig af det her. Mercedes og dets hold laver profit i år, og vi kan kompensere for udgifterne til motoren, siger teamchef Toto Wolff til Auto-Motor-und-Sport.

Red Bull overtager udviklingen af Hondas motorenhed, når japanerene fra næste sæson trækker sig fra Formel 1. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

McLaren er også tæt på at gå i nul med Formel 1-teamet alene.

Samtidigt driver den stigende interesse for sporten i USA prisen i vejret.

Formel 1 ville elske at få et nyt team eller to til gridden, men det er heller ikke videre realistisk.

Den seneste Concorde-aftale indebærer, at nye teams skal betale 200 millioner dollar i startgebyr til de ti eksisterende hold.

Og så starter man ikke bare lige et Formel 1-team. Slet ikke når resultaterne skal leve op til Audis og Porsches omdømme.

Fire teams har Volkswagen-gruppen forhandlet med. Tyskeren ser en fidus i at indtræde med både Audi og Porsche, men med samme motor, der bare har et andet klistermærke på. To for prisen på en ... Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Skrækeksemplet er Toyota. Verdens største bilfabrikants Formel 1-satsning fra 2002-2009 var en eklatant fiasko.

Ifølge det tyske magasin udviklede Volkswagen i 2018 en V6-hybridmotor som potentielt partner med Red Bull, men bestyrelsen vendte tomlen ned i sidste ende.

Partnerskaber er den realistiske vej from den tyske gigant, hvis brands senest var i Formel 1 i starten af 1990’erne med Porsche og Lamborghini som motorproducenter.

