Bilgigant træder ind i Formel 1

Det har været en offentlig hemmelighed længe.

Verdens næststørste bilproducent, Volkswagen, bliver en del af Formel 1 fra 2026, hvor et ny og anderledes motor-reglement træder i kraft.

Fredag morgen på en pressekonference i Belgien bekræftede giganten, at man bliver del af sporten med Audi.

I første omgang producerer man kun en motorenhed. Hvem partneren bliver, er endnu ikke offentliggjort, men lige nu er schweiziske Sauber storfavorit.

Den tidligere Le Mans-vinder for Audi Alan McNish i samtale med FIA-præsident Mohammed Ben Sulayem. Foto: Jan Sommer

Samtidig er det forventningen, at VW også træder ind med sit Porsche-brand sammen med Red Bull.

VW, Audi og Porsche har ventet på, at de tekniske regler fra 2026 lå helt fast. Det gør de nu og byder på en større elektrisk motor, et budgetloft for udvikling og bæredygtige brændstoffer.

Inden for nær fremtid forventes Porsche og Red Bull at annoncere deres partnerskab.