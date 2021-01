Billedet der afslørede dem

Red Bulls særlige rådgiver Helmut Marko forklarer, hvorfor billedet allerede var taget flere dage forinden, at Sergio Pérez blev præsenteret som ny kører for teamet

Den 18. december blev Sergio Pérez præsenteret som ny Red Bull-kører til den kommende sæson, mens Alexander Albon blev vraget. Det var også samme dag, kørerne blev informeret.

Teamchef Christian Horner lagde straks et billede op med sig selv, Sergio Pérez og Red Bulls særlige rådgiver Helmut Marko.

De opmærksomme lagde mærke til, at billedet allerede var taget ugen inden under sæsonafslutningen i Abu Dhabi.

To ting var nemlig afslørende.

Gardinet i baggrunden, da billedet er taget på et hotel i Abu Dhabi lige ved banen.

Og så har Sergio Pérez også det helt samme tøj på, som han havde på tidligere billeder med Sebastian Vettel.

Men hvorfor tog de billedet flere dage tidligere - havde Helmut Marko og Christian Horner allerede besluttet sig for at skifte kører?

Nej, ikke ifølge Marko.

- Et billede har intet at gøre med at underskrive en kontrakt.

- Det var et socialt møde, og på det tidspunkt var intet 100 procent bestemt. Vi tog billedet i tilfælde af, at det skulle blive afgjort. Underskrifter kan gøres elektronisk i disse dage, siger Helmut Marko til Autosport.

Den 77-årige østriger forklarer også, hvad der var mest afslørende.

- Pérez var iført den samme trøje, som da Vettel gav sin hjelm ud. Det afslørede os mere end gardinerne, siger han.

Sergio Pérez skal den kommende sæson byde Max Verstappen op til dans, da de fylder sæderne ud i de to Red Bull-racere.

