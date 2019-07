Bitter strid om penge: Kræver 85 millioner af F1-stjerne

Daniel Ricciardos nu tidligere rådgiver trækker Renault-stjernen i retten for manglende betaling af 20 procents kommission

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Tag Kevin Magnussens kvaler med sin tidligere manager Dorte Riis Madsen og gang dem med en del. Og så har du situationen, Daniel Riccardo befinder sig i.

Formel 1’s mest karismatiske kører bliver trukket i retten af sin tidligere rådgiver Glenn Beavis, som hævder at have en del tilgodehavender i forbindelse med tilblivelsen af den indbringende Renault-kontrakt.

Kravet er mindst ti millioner pund (85 millioner kroner).

Det viser dokumenter offentligt tilgængeligt via den britiske High Court.

Beløbet dækker 20 procent af Ricciardos løn for den to-årige aftale, som menes at være omkring 400 millioner kroner (løndetaljerne er sløret i de offentlige dokumenter) plus en række småbeløb, der dækker alt fra kørerens superlicens til fysioterapi.

Daniel Ricciardo står foran et retsligt slagsmål med sin tidligere manager. Foto: ANTON VAGANOV/Ritzau Scanpix

Glenn Beavis har rådgivet Daniel Ricciardo siden 2012 og optræder i Netflix’ F1-dokumentar, hvor de debatterer australierens fremtidsmuligheder. Før denne sæson annoncerede Ricciardo imidlertid et nyt samarbejde med det store amerikanske sportsagentur CAA.

- Det er uheldigt, at det er kommet så vidt, men når der ikke bliver betalt, er jeg nødt til det, siger Beavis til ESPN.

Daniel Ricciardo var i sit vanlige strålende humør på sin pressebriefing før Tysklands Grand Prix, hvor han som australier nød hedebølgen og stolt fremviste en ny tatovering på armen.

Men Renaults presseansvarlige havde så også på forhånd læst en udtalelse op, hvor F1-køreren nægtede at udtale sig om juridiske spørgsmål og henviste til sin advokat for kommentarer.

Til BBC siger advokaten Jeremy Courtenay-Stamp, at der intet hold er i anklagen, hvilket de vil bevise i retten.

Se også: Fuldender Formel 1-mareridt: På hospitalet efter trafikuheld

Bider ham i rumpen: - Slug den kamel, Kevin

Først skabte han F1-sensation: Så overraskede han alle