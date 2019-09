Bizar afslutning for dansk stortalent

Christian Lundgaard blev kørt af banen i Rusland af sin rival og mistede chancen for at avancere i årets F3-mesterskab

F3-sæsonen sluttede næsten, som den startede for Renaults danske akademikører Christian Lundgaard. Præcis som i sæsonpremieren fik en besynderlig kendelse fra løbets stewards en afgørende betydning for weekenden.

Målet før sæsonfinalen i Rusland var som minimum at holde fast i den samlede femteplads; en drømmeweekend og tredjepladsen var inden for rækkevidde.

Det hele faldt fra hinanden på bizar vis forårsaget af en af de nærmeste rivaler.

Under en tidlig safetycar i lørdagens hovedløb blev Lundgaard kørt af banen bagfra af Red Bull-junioren Jüri Vips, som var en af de kørere, der var inden for rækkevidde i mesterskabet. Da østjyden havde snurret rundt og var vendt sikkert tilbage på banen, var han nede som 20'er.

Indirekte sikrede Vips med den aktion sin plads i mesterskabet. Under alle omstændigheder spolerede han alle chancer for sin danske rival.

Red Bull-junioren holdt sin placering og avancerede til tredjepladsen. Dommerne uddelte ganske vist en ti sekunders straf til Vips, hvilket sendte ham ned på ottendepladsen. Til søndagens sprintløb starter de otte første i omvendt rækkefølge, hvilket betød pole-position til køreren, som havde sat sin nærmeste rival ud af spillet ...

Det bizarre består i, at forbryderen ender med at få optimale chancer for at vinde weekendens andet løb, hvilket han gjorde, mens offeret var chanceløs. Efter påkørslen sluttede Lundgaard hovedløbet som 14'er og sprintløbet som nier.

Det normalt så sejrsvante ART Grand Prix-team har været hælene i denne sæson sammenlignet med suveræne Prema Power Team. Christian Lundgaard var dog klart bedste ART-kører. Foto: Jan Sommer

- Det var virkelig en træls weekend og en ærgerlig måde at slutte mesterskabet på. Jeg kunne intet gøre ved situationen i lørdagens løb, hvor jeg blev påkørt bagfra. Og når man skal kæmpe sig frem i feltet og ligger i beskidt luft bag konkurrenterne, får man virkelig ødelagt sine dæk. Så det var rigtig svært at vinde placeringer og det ødelagde også søndagens løb, siger den 18-årige østjyde.

Han blev derfor overhalet i den samlede stilling og slutter sekser i det nye F3-mesterskab, som blev vundet suverænt af Ferrari-junioren Robert Shwartzman. Lundgaard slutter dog stadig sæsonen som højst placerede kører uden tidligere erfaring fra Formel 3 eller GP3.

Hans næste opgave bliver det ikoniske gadeløb i Macau til november, mens hans management træffer de endelige beslutninger om 2020-sæsonen. Det peger på avancement til F2, men endnu en sæson i F3 kan også komme på tale.

