Bizar afslutning: Kevin efterladt

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Weekenden i Brasilien med Kevin Magnussens sensationelle pole-position fik en bizar afslutning.

En ting var at blive kørt af på første omgang af Daniel Ricciardo, men det stoppede så langt fra der.

Sidst i løbet skrev Haas-teamets pressechef en fællesbesked om, at han ville komme til mixed zone med Kevin Magnussen, når racerkøreren var vendt tilbage til pitten. Formentlig sad danskeren fast på indersiden af banen.

Virkeligheden lyder som en dårlig opfølger til ‘Alene hjemme’. Iført hjelm og køredragt havde de glemt Kevin ude på banen.

Mens bilerne blev fjernet, gik Kevin Magnussen til siden for at vente på et lift tilbage til paddocken - som aldrig kom. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Kun McLaren-køreren Ricciardo fik et lift tilbage til pitten. Ingen havde sendt endnu endnu en bil eller en knallert til den danske racerkører.

- Det var vildt!

- Jeg ved ikke, hvad der skete, men det var det farligste, jeg gjorde hele weekenden, fortalte Kevin Magnussen i Abu Dhabi.

- Af en eller anden grund fik jeg ikke lift tilbage til pitten. Daniel tog mig ud af løbet, hoppede ind i safetycaren, og jeg blev efterladt ude på banen hele løbet.

- Altså det overlever jeg nok. Jeg prøvede at tale med marshals, men de forstod ikke engelsk. Efter løbet ventede jeg på, at nogen ville hente mig. Men så begyndte marshals at smutte, og jeg fattede ikke helt, hvad der foregik.

- Så jeg begyndte at gå tilbage og endte ved et hegn, hvor jeg ikke kunne se en vej udenom. Selvfølgelig kunne jeg have gået hele banen rundt. Men nogle marshals indså, at jeg var i problemer og skar et hul.

Selve uheldet var ikke voldsomt, så ingen af kørerne var mærkede. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Stewards gav skylden og en gridstraf til Daniel Ricciardo, men det var ham som fik den ledige plads i lægernes bil. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Tilbage i paddocken var det en ren tilståelsessag fra racekontrollen.

Kevin Magnussen så dem med det samme, fordi han skulle til stewards sammen med Daniel Ricciardo på grund af sammenstødet, som endte med at koste tre strafplaceringer til australieren til sæsonfinalen.

- De undskyldte efterfølgende, men det var bare en lidt mærkelig situation. Bare kom og hent mig! Hvor svært kan det være?

- Marshals tog sig godt af mig, men det kunne have været farligt. Jeg er glad for, at jeg ikke var Lewis Hamilton på Zandvoort. Det ville have været lidt småfarligt.

Interlagos ligger op ad en stor ‘favela’ og er et berygtet usikkert område i São Paulo. Det er meget politi i løbet af en grandprix-weekend. Alligevel er både teams, medier og sågar kørere gentagne gange blev overfaldet og bestjålet på deres vej til og fra banen.

Daniel Ricciardo var hurtigt tilbage i paddocken, hvor kun kunne give sine obligatoriske interview. Foto: Marcelo Chello/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussens pole-position var et meget populært øjeblik hos de lokale fans. Hvem kan ikke lide en underdog?

Selv om det kun blev til et enkelt point i sprinten og exit på første omgang i selve løbet, er der tale om et højdepunkt for hele teamet.

- Det var et stolt øjeblik, som løftede alle op. Og det viste alle, at alt er muligt, selv om man nogle gange ikke tror det, siger den 30-årige dansker.

- Alle gik gennem paddocken lidt bredere og lidt højere. Det er et minde, vi altid vil have.

