Bizar F1-start: Topteams i problemer

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Endelig kom de første rigtige indikationer om styrkeforholdet på F1-gridden i 2019.

Ægte svar venter først til lørdagens tidtagning og søndagens grandprix, men anden træning bød på bizarre resultater.

Særligt Ferrari var langt fra så overbevisende som under test. De var decideret langsomme på en enkelt omgang og virkede heller ikke hurtige i løbstrim. Hvilket næppe er tilfældet, når det bliver alvor.

Sebastian Vettel blev kun noteret for femtehurtigste tid, mens stortalentet Charles Leclerc var nier.

Som vanligt lagde Mercedes sig i spidsen med otte tiendedele af et sekund ned til Red Bull.

Med mindre den nye Honda-motor har væsentligt mere at skyde med til selve tidtagningen - hvad man må formode den har - så har det nye samarbejde lidt af et problem.

Fra bedste Red Bull-kører lå både Alfa Romeo og Renault inden for to tiendedele med Haas halsende derefter. Er det virkelighed, skal Red Bull mere fokusere på ikke at blive overhalet end at fange Mercedes.

Midterfeltet tegner lige så tæt som ventet.

Kimi Räikkönen var i sin Alfa Romeo hurtigst af B-gruppen foran de to Renault med Romain Grosjean som 10’er og Kevin Magnussen som 12’er.

Romain Grosjean havde tiende bedste ti på anden træning. Foto. Ritzau Scanpix

Springet mellem kørerne er imidlertid så små, at selv de mindste fejl under kvalifikation bliver kostbare.

Umiddelbart ligger Alfa Romeo, Renault og Haas inden for et par tiendedele af hinanden, men Toro Rosso, Racing Point og McLaren følger lige efter. Kun Williams er fortsat håbløst langsomme.

Under test havde Haas-teamet udfordringer med C4-dækket, som bruges til kvalifikation i Australien. Noget kunne tyde på, at de ikke var helt løst. Med fuld tank så Haas i hvert fald langsommere ud end Renault, hvilket ikke var tilfældet i Barcelona.

Holdene har endnu et døgn til at finde svar og forsøge andre setup, før det lørdag klokken 7.00 bliver alvor for første gang i den nye sæson.

FP2 - final classification



