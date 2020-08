Bizar nedsmeltning: Haler ind på Ferrari

Under normale omstændigheder ville Haas være lykkelige for at kvalificere sin bedste bil kun to tiendedele af et sekund efter samarbejdspartneren Ferrari.

Problemet er bare, at Ferrari i 2020 er chokerende langsomme, hvilket både skyldes en langsommere motor, efter de ikke længere kan omgå reglerne, men også en dårligere bil.

Kevin Magnussen lavede en kørefejl på sin sidste omgang, som danskeren forsøgte at klemme et sjældent besøg i Q2 ud af VF-20’eren.

Egentlig lignede det en misset mulighed, og en Haas- eller Alfa Romeo-kører kunne sagtens have slået deres motorproducent på Spa.

- Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om, at Ferrari er rykket bagud end os fremad. Men jeg hørte noget med, at Alfa og os vandt næsten et sekund i forhold til sidste år, mens Ferrari tabte fire tiendedele.

- Det betyder, at Alfa og os har gjort fremskridt i forhold til dem, hvilket er positivt. men vi er stadig i bunden, hvilket ikke er, hvor vi vil være. Vi har en god bil i løbet og prøver at få noget ud af den i løbet, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Tallene, han refererer til det, er bizarre.

2020-racerne er de hurtigste i Formel 1 nogensinde.

Samtidig har Pirelli medbragt blødere dæk til Belgien end i fjor, hvilket er noget af forklaringen på de markant hurtigere tider.

Williams forbedrede sig fire sekunder. Alpha Tauri tre. Hovedparten af feltet omkring to sekunder. Haas knap et sekund. Og Alfa Romeo under et halvt.

Kvalifikation til Belgiens Grand Prix - 2019 vs. 2020 Williams -4,080 sekunder Alpha Tauri -3,022 sek. McLaren -2,409 sek. Racing Point -2,215 sek. Renault -2,042 sek. Mercedes -2,030 sek. Red Bull -1,912 sek. Haas -0,900 sek. Alfa Romeo -0,397 sek. Ferrari +0,477 sek. Vis mere Luk

Men rosinen i pølseenden er Ferrari, der som det eneste team ikke var hurtigere end i fjor, men derimod et halvt sekund langsommere.

Charles Leclerc og Sebastian Vettel kvalificerede sig henholdsvis 13 og 14. Kundeholdene røg i første runde, men var tættere på fabriksholdene, end de har været i årevis.

- Det er ikke Ferrari-mesterskabet, det er F1-mesterskabet, og vi ønsker ikke at være ude i Q1. Vi kender alle grundene (motoren, red.), og der arbejdes på det, siger Haas-teamchefen Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg ville hellere se Ferrari på pole-position og os to tiendedele efter, hvilket ville betyde, at vi var i top ti.

Ferrari og teamchef Mattia Binotto gennemlever et af teamets største kriser i nyere F1-historie. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Haas har været på hælene, siden motorskift fredag for begge kørere resulterede i begrænset tid på banen.

- Teoretisk kunne vi have nået Q2. Romain blev kaldt til vægtbroen, så han nåede ikke tre omgange i Q1, og Kevin forsøgte sig bare lidt for ihærdigt. Men hvis du ikke har noget at tabe, så hellere tage en risiko. Det er jeg ikke imod. Om man starter 18 eller 20 gør ikke den store forskel, men hvis han nåede Q2, ville det gøre en forskel, så det var værd risikoen værd, siger Steiner.

I Ardennernes berømte mikroklima er der muligheder for regn søndag, hvilket er, hvad der skal til, hvis Romain Grosjean fra 17. pladsen og Kevin Magnussen fra sidstepladsen skal nærme sig top ti.

- Hvis det regner, tager vi nok mere risiko, end havde vi startet i top ti, for vi har intet at tabe. Der er 50 procents risiko for regn, hvilket faktisk er godt for os, hvis vejret skifter løbende, for det giver mere mulighed Om det fungerer ved vi ikke, men i det mindste giver det en chance, siger Steiner.

