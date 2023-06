Bizar offday

På vej ind søndag morgen til Canadas Grand Prix sad både Kevin Magnussen (Haas) og Nyck de Vries (Alpha Tauri) så fast i trafikken, at de måtte efterlade deres lejebiler og lunte til paddocken for at nå frem i tide.

Det satte tonen for dagen.

På bizar vis endte begge deres løb i praksis nede af en afkørsel. Alpha Tauris hollænder forsøgte en klodset overhaling, men han låste sine dæk, kunne ikke dreje ind i svinget og sendte begge ned af en afkørsel, hvor de skulle have gang i bakgearet.

Allerede inden det mærkelige sammenstød var den 30-årige dansker fra sin startposition som 13’er aldrig for alvor i spil til point i sit 150. Formel 1-grandprix.

Haas-raceren har i øjeblikket ikke farten til at udfordre top ti uden fordelagtige safetycars eller problemer hos de hurtigere teams.

Annonce:

Nedtur for Nico

Magnussen sluttede 17’er, men på en regulær offday for Haas faldt Nico Hülkenbergs løb også helt fra hinanden. Tyskeren blev 15’er.

Han kvalificerede sig ellers toer med en vel timet omgang under våde forhold, men startede femmer efter en gridstraf.

Efter et klodset overhalingsforsøg fra Nyck de Vries, var Kevin Magnussens løb i Canada i praksis forbi. Foto: Mathieu Belanger/Ritzau Scanpix

Målet var at holde fast og score et enkelt point eller to, ligesom Kevin Magnussen gjorde det i Miami.

Men igen kæmpede teamet med mere dækslid end de nærmeste rivaler. En safetycar, da George Russell (Mercedes) snittede væggen hårdt, var dødsstødet.

Tyskeren havde lige pittet, og så fik alle rivalerne et gratis stop.

Det sluttede i praksis hans løb.

Willams-overraskelse

Mange biler startede ude af position ovenpå den kaotiske tidtagning, hvor skiftende baneforhold betød, at det var meget vigtigt at være på det rigtige dæk på det rigtige tidspunkt.

Kevin Magnussen var kun en af taberne i det spil.

Annonce:

Ferrari fortsætter med at kludre i det, og Charles Leclerc nåede for tredje tidtagning i træk ikke top ti. Monegaskeren skulle bide sig selv i læben for ikke at kritisere sit team for meget offentligt. Han bad om at komme på de rigtige dæk, men fik nej og endte derfor med at floppe.

Søndag truede Ferrari-duoen aldrig podiet.

I midterfeltet spidser tingene til.

Top fem er stukket af. McLaren er op og ned, men favoritter til sjettepladsen, om end de ikke scorede i Canada. Lando Norris røg ud af pointene pga. en straf for usportslig opførsel - han skabte et hul til sin teamkammerat foran, da de begge skulle pitte under safetycar.

Alexander Albon kørte et strålende løb for Williams med en imponerende syvendeplads, så de stempler ind i konstruktør-VM og kampen om syvendepladsen sammen med Haas og Alfa Romeo.

Alexander Albons overraskende syvendeplads sender Williams op et point fra Haas. Foto: Mathieu Belanger/Ritzau Scanpix

Valtteri Bottas samlede et point op, så Alfa Romeo har ni, mens Haas er på otte og Willliams på syv.

Til de kommende grandprixer er det alfa og omega for Haas, at de finder mere fart i løbstrim.

Verstappen-dominans

Som Kevin Magnussen sagde i Canada:

Annonce:

- Søndagene er de vigtige. Hvis du har en hurtig bil om lørdagen, hjælper det ikke, hvis du virkelig slider dine dæk om søndagen. Det er prioriteten: At finde farten om søndagen. Den har været fin i nogle løb, men det har været lidt for meget op og ned. Det er, hvad vi skal arbejde på.

Max Verstappen vandt sin sjette sejr i år - og har nu ført 223 omgange i træk. Foto: Timothy A. Clary/Ritzau Scanpix

Red Bull-dominansen fortsætter. Uden sværdslag sikrede Max Verstappen Red Bull-teamets 100. grandprix-sejr i Formel 1.

Fernando Alonso (Aston Martin) sluttede på andenpladsen foran Lewis Hamiltons Mercedes.

Logan Sargeant (Williams) og George Russell udgik.

SE OGSÅ: Hülkenberg: - Kevin er ret ligetil