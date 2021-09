Bizarre tider for Lundgaard: Karrierens værste

MONZA (Ekstra Bladet): Hverdagens skræmmende realiteter er indtruffet for Christian Lundgaard efter afstikkeren med tiltrængt succes i Indycar.

Fire uger efter han tog USA med storm under sølle tre hundrededele af et sekund fra pole-position i sin debut, leverede Alpines danske akademi-kører sin værste tidtagning nogensinde i Formel 2.

En 19. plads; ringere end selv da han for bundholdet Trident debuterede til 2019-sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Til sammenligning kvalificerede ART Grand Prix-teamkammeraten Théo Pouchaire sig syver, mens rivalen fra Alpines akademi og etteren i mesterskabet, Oscar Piastri, scorede pole-position i sin Prema.

Intet har fungeret for Christian Lundgaard hos ART Grand Prix i denne sæson. Foto: Getty Images/Lundgaard Racing Press

Det bizarre var, at danskeren satte hurtigste tid af alle i den midterste sektor på Monza. Det er den med flest sving, hvor man tilbringer mindst tid på langsiden med gassen i bund.

Gennem tre af fire fartmålinger var danskerens ART-racer langsomst vel at mærke i en serie, hvor bilerne i princippet burde være ens.

- De sidste to år har været meget op og ned. Vi kan dukke op på banen og tro, at vi har en god en bil. Den virker måske på en omgang, vi prøver det samme på den næste, og der sker ingenting. Det har været lidt for tilfældigt, sagde Lundgaard før kvalifikationen til Ekstra Bladet.

Sidste år kvalificerede han sig firer for ART Grand Prix på Monza og leverede podier i begge løb.

I Indianapolis understregede danskeren på temmelig overbevisende vis, at han stadig mestrer den ene hurtige omgang.

Så pilen peger mod, at noget mekanisk i bilen eller motoren ikke er, som det skal være fremfor, at køreren i cockpittet fuldstændigt har mistet sit touch.

- USA var en form for bekræftelse. Folk går også og siger, at han da stadig kan. Jeg har ikke på noget tidspunkt under- eller overvurderet mig selv eller tænkt, at jeg har tabt, hvad man kunne for et par år siden, siger Christian Lundgaard.

Succesen i USA var et kæmpe boost for Christian Lundgaard midt i en problemfyldt sæson i F2. Foto: RLL Racing

- Jeg har vidst, at jeg skulle nok kunne gøre noget, når jeg havde noget, der virkede. Problemet har været, at jeg ikke har haft noget, som virkede fremragende godt, konstant nok, til at vi kunne gøre noget ved det, siger han.

Med så ringe en kvalifikation er det umuligt at redde weekenden. Overhalinger er der mange af på Monza, men ikke hvis man mangler fem-ti km/t. på langsiderne.

Første sprintløb køres allerede lørdag morgen fra klokken 8.50.

Der var kaos i pitlane, som kørerne kæmpede for IKKE at være først i køen rundt på Monza.

Formel 1 afgør for anden gang i denne sæson søndagens startgrid med et sprintløb.

Valtteri Bottas kørte hurtigste tid i kvalifikationen fredag aften foran teamkammeraten Lewis Hamilton og Max Verstappen.

Alpha Tauris Pierre Gasly - sidste års vinder på Monza - overraskede igen med en sjetteplads, mens Sergio Pérez skuffede med en niendeplads.

18 omgange på Monza lørdag fra klokken 16.30 udløser den endelige grid.

F2-stilling efter fjerde afdeling 1. Oscar Piastri (Prema) 108 point 2. Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) 103 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 91 point 4. Dan Ticktum (Carlin) 89 point 5. Jüri Vips (Hitech) 85 point 6. Théo Pourchaire (ART) 65 point 7. Felipe Drugovich (Uni-Virtuosi) 59 point 8. Liam Lawson (Hitech) 58 point 9. Jehan Daruvala (Carlin) 56 point 10. Richard Verschoor (MP) 50 point 12. Christian Lundgaard (ART) 28 point Vis mere Vis mindre

Begge Mercedes var hurtigere end Max Verstappen fredag aften, men på Monza køres selve kvalifikationen som et sprintløb. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

