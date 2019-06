Bizart efterspil: Ferrari raser over 'blinde dommere'

MONTREAL (Ekstra Bladet): - Du er vinderen for os i dag, konstaterede Ferrari-teamchef Mattia Binotto over radioen lige efter ternet flag.

Men det var ikke godt nok for Sebastian Vettel.

Tyskeren var rasende over den fem sekunders tidsstraf, som betød, at selv om han kørte først over stregen, så vandt Lewis Hamilton Canadas Grand Prix.

- Jeg forbliver IKKE rolig. Jeg er vred. Det her er ikke fair, og jeg tror, du ved hvorfor, svarede tyskeren.

Den kontroversielle situation opstod, efter den førende Sebastian Vettel begik en kørerfejl og tog sig en tur gennem græsset. Som han vendte tilbage på banen, var han ved at klemme den jagtende Lewis Hamilton ind i muren.

Dommerne mente, at han tvang Hamilton af banen med vilje.

Over radioen fortsatte han:

- Nej, nej, nej. Ikke på den måde. Helt ærligt. Man skal være en blind mand for at tro, at man kan køre gennem græsset og kontrollere ens bil. Jeg var heldig med ikke at ramme muren. Hvor fanden skulle jeg køre hen? Det er en forkert verden. Det er ikke fair. Godt løb. Fantastisk publikum. Grazie ragazzi.

I pitlane parkede Vettel sin Ferrari i den almindelige parc fermé. Han gik op til, hvor de tre biler på podiet skal parkeres og flyttede skiltet med andenpladsen over til Hamiltons racer.

Først så det ud til, at han ville udeblive fra podiet, men endte alligevel med at gå derop.

På den efterfølgende pressekonference forklarede tyskeren:

- Det var klart, at jeg kørte på grænsen og pressede den maksimalt i hele løbet. Jeg kørte gennem græsset, og jeg skulle mene, at det er almindeligt kendt, at der ikke er meget vejgreb i græs. Da jeg kom tilbage på banen, prøvede jeg bare at få bilen under kontrol. Derefter så jeg Lewis i spejlet lige bag mig.

- Det føles mærkeligt at sidde her uden at være sejrherre efter at have krydset målstregen som den første. Jeg føler ikke, jeg har gjort noget galt, eller kunne have gjort noget anderledes. Jeg tror, folk derude er enige med mig.

Efterfølgende fik Sebastian Vettel uventet opbakning fra formanden for kørernes forening, GPDA, Alexander Wurz:

- Min observation af Vettels vej tilbage på banen: Hans hjelm bevæger sig for at kigge i spejlet, først efter han har korrigeret på rattet. At han glider så bredt, er fysikkens love. Ingen plads til Lewis er spillets natur på bybaner. Hvad skete der med at lade dem køre racerløb? Er den på kanten? Ja! Skal den straffes? Ikke efter min mening.

Sådan var den generelle følelse i paddocken.

Ferrari har besluttet at forsøge at anke straffen.

