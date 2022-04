Blokerer F1-forslag

Ferrari var den sidste store modstander, men samtlige ti teams støtter nu Formel 1's ønske om at afholde seks sprintløb i 2023 efter samme format som i indeværende sæson.

Men indtil videre blokerer det internationale motorsportsforbund, FIA, for den officielle vedtagelse.

I en officiel erklæring efter tirsdagens møde i F1-kommissionen skriver FIA, at selv om man støtter ideen om flere sprintløb, så 'evaluerer FIA stadig påvirkningen af forslaget på personale og arbejdsprocesser på banen'.

Ifølge blandt andre BBC handler blokeringen i virkeligheden om, at den nye FIA-præsident Mohammed ben Sulayem beder om flere penge for at stemme forslaget igennem.

F1-kommissionen har 30 stemmeberettigede fordelt på ti stemmer til FIA, ti teams med hver sin stemme og ti til Formel 1 (som i praksis er Liberty Media-ejede FOM, Formula One Management).

Motorsportsforbundet modtager i forvejen fra Formel 1 cirka 40 millioner dollar om året plus en million for hvert løb afholdt over 20.

Til BBC siger en talsperson, at det 'ikke udelukkende er penge-relateret', men også handler om, at man har ressourcerne til at afvikle løbene.

Sprintløbene kræver flere arbejdstimer til blandt andet tjek af biler (scrutineering) og dæk samt parc fermé.

Igen i år køres Formel 1-sprintløb om lørdagen, og det er ifølge Ekstra Bladets Formel 1-journalist Jonas Hüttel en kærkommen mulighed for ekstra point til Kevin Magnussen og Haas

På Imola i weekenden blev det første af sæsonens tre sprinter afviklet. Max Verstappen vandt både sprintløb og leverede karrierens anden grandslam, hvilket er pole-position, grandprix-sejr og løbets hurtigste omgang.

Flere kørere - blandt andre George Russell og Kevin Magnussen - var imidlertid ikke helt overbevist om konceptet i sin nuværende form, som Formel 1 ønsker at videreføre.

Danskeren er tilhænger af, at man lod fredagens tidtagning bestemme startgridden til både lørdagens sprint og søndagens grandprix. Dermed ville der være større incitament til at tage chancer i sprinten.

Imola var scenen for det første af årets tre sprintløb. Foto: Jan Sommer

- Jeg synes ikke, at de skal lave alt for meget om i formatet. Det er fint at prøve med de her sprintløb. Personligt synes jeg, at en almindelig løbsweekend fungerer rigtig godt, sagde han til Ekstra Bladet.

Som det er nu, hvor sprinten bestemmer søndagens startgrid, kan man tabe mere, end man kan vinde. Uden indblanding fra vejret som på Imola, sørger det korte løb for at udjævne eventuelle overraskelser fra tidtagningen.

Samtidigt bliver bilerne låst under parc fermé-regler allerede fredag, hvilket er en ulempe mindre hold, som ikke har de samme simulationsværktøjer som de store.

