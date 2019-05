Bønnen til F1-ejere: Ændringer NU!

Formel 1 bliver for kedeligt, hvis ikke det bliver et kørermesterskab i stedet for et teammesterskab. Lav ændringer nu eller stå med et alvorligt problem i fremtiden, mener Sergio Perez

Formel 1 har brug for at ændre sig drastisk, når samtlige reglement får en overhaling til 2021-sæsonen. Ellers bliver det simpelthen for uinteressant for både fans og kørerne.

Racing Points Sergio Perez luftede under seneste grandprix sine frustrationer over den nuværende situation i Formel 1, hvor sporten er delt i to klasser. Den 29-årige mexicaner håber inderligt, at Liberty Media sammen med det internationale motorsportsforbund, FIA, går grundigt til værks i det regelsæt, som i øjeblikket undergår den sidste fintuning.

- Bring hele gridden sammen. Det lyder let, jeg ved det. Og jeg ved, at de ansvarlige prøver at give holdene de samme muligheder, siger han.

- Behold teknologien så motorfabrikanterne forbliver interesseret, hvilket F1 har brug for, men vi vil se den bedste kører vinde - ikke den bedste bil. For mig som fan og som kører, vil jeg se det meget snart fra F1. Ellers bliver det ikke særligt interessant.

- Efter min mening skal F1 prøve at køre det til et kørermesterskab i stedet for et teammesterskab. Over de seneste år er det blevet værre. Alt er relateret til bilens evner, hvilket er en skam for sporten og for kørerne, siger Perez.

Fra 2017 har kun ekstreme løb i Bakus gader i to tilfælde sendt en kører fra midterfeltet på podiet. Senest var Sergio Perez i 2018. Foto: DAVID MDZINARISHVILI/Reuters/Ritzau Scanpix

Sidder du ikke i en Mercedes, Ferrari eller Red Bull er det umuligt at vinde et grandprix. Faktisk er podier også stort set uopnåelige.

Siden Sergio Perez selv stod på podiet i forsommeren 2016 i Aserbajdsjan har en kører uden for de tre topteams kun nået top tre to gange ud af de seneste 59 grandprixer.

- Der er fantastiske kørere, som formentlig aldrig får muligheden for at stå på podiet grundet mangel på konkurrencedygtighed (fra bilen) gennem deres karriere.

- Det er et fundamentalt emne, og F1 skal ændre sig markant. Jeg ser virkelig frem til 2021-reglerne for at se, om der sker noget, for det har været sådan for længe.

- Jeg gider ikke være i et mesterskab, der afhænger så meget af teams. Forhåbentlig kan kørerne i fremtiden gøre lidt mere forskel. Forestil dig, hvor frustrerende det er at komme her og på vide, at du kæmper for at blive 'best of the rest', siger han.

Hvilket effektivt er en syvendeplads.

- For folk er det svært at forstå, men det er ikke ligesom tennis eller golf, hvor du har noget udstyr, og resten er op til spilleren. De ved ikke, hvordan det går. Her ved du på forhånd, hvor du ender.

- Det skal ændres drastisk for at gøre sporten bedre, ellers bliver det et enormt problem i fremtiden, mener Racing Point-køreren.

Gladiatorer fremfor tech-fest

Efter Spaniens Grand Prix var den tidligere F1-kører og nuværende Sky-ekspert Martin Brundle på banen med en passioneret klumme om sportens fremtid og de kommende 2021-regler.

Som Sergio Perez trygler han magthaverne om sætte kørerne først.

- Formel 1 skal først og fremmest være underholdning. Bilerne skal være 100-150 kg lettere. Vi har behov for skudsikre dæk, som ikke bliver slidt, selv om vi fastholder et obligatorisk antal pitstop. Skær drastisk ned på den aerodynamiske indflydelse, så vi ikke har behov for kunstige forbindinger som tyggegummi-dæk og DRS-systemer i bagvingen. Tilbage hvor vi var med et moderne tvist, mener Martin Brundle, som selv nåede ni podier i 165 forsøg uden at vinde et grandprix i sin karriere.

- F1 skal være et kørermesterskab og ikke ingeniørernes tech-fest. Bilerne skal være de mest vrede, kæmpende og udfordrende maskiner på planeten. Jeg vil ikke se teenagere springe i dem og være total i kontrol og oppe i omdrejninger ved frokosttid.

Sky-eksperten er heller ikke fan af de nuværende Pirelli-dæk:

- Et team på 1000 kloge mennesker med al data i hele verden forstår ikke helt, hvorfor en ændring på tre grader i banens temperatur torpederer det ene teams konkurrencedygtighed og tænder en anden bil. Hvordan i helvede skal vi andre så forstå det?

