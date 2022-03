Boom! Ren K-Magic

Med Kevin Magnussen bag rattet nåede Haas Q3 for første gang siden 2019. Han lå foran begge Mercedes, før et hydraulisk problem hæmmede afslutningen

SAKHIR (Ekstra Bladet): Boom! Kevin Magnussen og Haas F1 Team er tilbage.

Sidste års suveræne bundprop har godt hjulpet en stærk ny motor fra Ferrari bygget en fremragende racerbil.

Charles Leclerc tog en overraskende pole-position, da Formel 1-feltet for første gang i 2022 viste, hvad de gemte på i de spritnye biler. Den forsvarende verdensmester Max Verstappen var en tiendedel efter og slog Carlos Sainz med sølle seks tusindedele.

Mercedes var INGEN steder.

Lewis Hamilton kvalificerede sig som nummer fem med den nye teamkammerat George Russell helt nede som nier.

Indimellem lå både Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) og Fernando Alonso (Alpine).

Kevin Magnussen kvalificerede Haas til Q3 for første gang siden Brasilien i 2019. Alene syvendepladsen på startgridden er en kæmpe fest værd for det lille team, men VF-22’eren gemmer på endnu mere.

Kevin Magnussen i aktion på Bahrain International Circuit. Foto: Jan Sommer

Afslutningen af tidtagningen blev hæmmet af et hydraulisk problem, som betød, at Magnussen var lige ved at misse afslutningen på kvalifikationen.

Han kom ud og fik sat en sidste tid, men måtte parkere sin bil lige efter målstregen, så problemet var tydeligvis ikke løst.

Men i Q2 viste danskeren, hvad Haas-raceren kan.

På den ene omgang, før problemet opstod, var danskeren under lige forhold fjerdebedst hurtigere end begge Mercedes.

Selv om Ferrari og Red Bull lader til at være i særklasse, har de nye regler rystet posen, så teams og kørere derefter er spredt ud.

Haas-kollegaen Mick Schumacher var et halvt sekund efter sin danske teamkammerat og starter 12’er.

De mest skuffende teams var Aston Martin, McLaren og Williams.

Nicholas Latifi var langsomt af alle, mens Alexander Albon lige klemte sig videre. Derimod blev begge grønne biler knockoutet i første runde.

Coronaramte Sebastian Vettels afløser Nico Hülkenberg formåede dog at slå Lance Stroll.

Kevin Magnussen måtte stoppe sin Haas ude på banen for ikke at forværre det hydrauliske problem. Foto: Jan Sommer

Daniel Ricciardos kvaler hos McLaren fortsatte også. Australieren kvalificerede sig som nummer 18 og tabte første gang til en teamkammerat i Bahrain.

Lando Norris kvalificerede sig dog kun 13’er, hvilket ikke er meget for et team, som sidste år var i spil til tredjepladsen i konstruktør-VM.

Meget andet end bilerne er nyt til 2022-sæsonen. Bliv klædt på til årets Formel 1-sæson med de væsentlige detaljer.