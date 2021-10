Bossen ærgrer sig: Forkert beslutning

Som Tyrkiets Grand Prix udviklede sig traf Mercedes-pitvæggen den forkerte beslutning, erkendte teamchef Toto Wolff efterfølgende.

En tredje- eller fjerdeplads var inden for rækkevidde og dermed færre tabte point i den uhyre tætte mesterskabskamp mod Max Verstappen. I stedet måtte den forsvarende mester nøjes med femtepladsen.

Men det havde ikke gjort noget godt at blive ude på Istanbul Park, som Hamilton ønskede.

- Køreren er den vitale sensor på banen, som fortæller, hvordan grebet er, men han ser ikke sig selv relativt til de andre, forklarede Wolff.

- Med 10-12 omgange igen var hans omgangstider stadig stærke, men pludselig forsvandt farten. Da Perez fik sine dæk ind i vinduet, tabte vi pludselig halvandet til to sekunder per omgang. Så vi ville have mistet den position og formentlig også til Leclerc og Gasly.

I situationen var Lewis Hamilton temmelig frustreret. Han er nu seks point bag Max Verstappen, før turen går til USA. Foto: Umit Bektas/Ritzau Scanpix

Efter Hamilton modsatte sig et tidligt pitstop, valgte teamet at køre langt og håbe på, at det blev tørt nok til slicks. Men den oprindelige strategi ville have givet dem muligheden for at kæmpe med om podiet i stedet for at konsolidere femtepladsen med et sent pitstop.

- I bagklogskabens lys havde vi pittet ti omgange tidligere og kæmpet på banen. Men der var mere at vinde i den anden mere dynamiske variant.

Tonen over radioen, hvor Hamilton højlydt brokkede sig, har Wolff det helt fint med.

- Vi har ingen problemer med hårde samtaler på radioen, men vi vil ikke tale sådan til Lewis, for han kører en bil med 320 km/t. Det er helt okay, vi har været sammen i otte år, og vi har tyk hud. Vi forstår, at køreren i bilen siger tingene ligeud.

De nedslidte dæk hos både Hamilton og nogle af rivalerne viste også, at der var en vis risiko for punktering. I kampen mod Red Bull ville det være en katastrofe at oversatse og udgå.

Hamilton kunne have hentet flere point på Verstappen, men for Toto Wolff var det allervigtigst, at man ikke risikerede at udgå af løbet. Foto: Jiri Krenek/Mercedes F1

- Det var en meget, meget tæt beslutning. Vi tabte otte point til Red Bull med en gridstraf, og sidst var de glade for at tabe syv point. Det bliver tæt hele vejen til slutningen, og DNF’s bliver afgørende. Det var også en del af overvejelsen, siger Mercedes-bossen.

Uden hjelm på og med pulsen i ro tog Lewis Hamilton situation noget mere roligt.

- Vi kunne have stoppet tidligere, men der vidste vi ikke, om det blev tørt til sidst. Jeg er ikke bedrøvet over det, men var frustreret i situationen, sagde han og gentog sit mantra om at vinde og tabe som hold.

VM-kampen er imidlertid så tæt, at hvert et point kommer til at få afgørende betydning.

Måske ender strategien i Tyrkiet med at blive altafgørende.

- Tiden vil vise det. Hvis jeg var blevet ude, ved man ikke, om jeg havde holdt fast i positionen, men jeg kan lide at tage risici, så det havde jeg gjort. Men vi startede 11’er med en ny motor, så det er ikke noget stort tab, siger Hamilton.

Overskrifter fra Tyrkiets Grand Prix Amerikansk ejer lurer hos Alfa I et par uger har rygtestrømmen taget til med et ejerskifte hos Sauber, som er selskabet bag Alfa Romeo-teamet. Angiveligt forhandles der om, at amerikanske Andretti Autosport køber 80 procent af selskabet. Den svenske Tetra Pak-milliardær Finn Rausing er største aktionær i Sauber. Honda-hjælp til Red Bull Selv om Honda officielt trækker sig fra Formel 1 efter denne sæson og overlader sine motorer til den nyoprettede enhed Red Bull Powertrains, så fortsætter samarbejdet. I 2022-sæsonen vil Honda hjælpe med både opbygningen af motorerne og yde støtte under løbsweekender; både fra Japan lige Red Bull også overtager Honda-ansatte, som allerede er i Storbritannien.

