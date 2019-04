Bossen afslører: Her er Haas' svage punkt

Det er tilbage til vindtunnelen for Haas efter endnu et skuffende løb. VF19'eren har et svagt punkt, som skal fikses ASAP, erkender Günther Steiner

Mens Lewis Hamilton triumferede i Formel 1’s 1000. grandprix, blev jubilæumsweekenden for Haas en trist gentagelse af turen til Bahrain.

Under kvalifikation er den hurtig, men på baner med lange langsider og for mange langsomme sving kan Haas-raceren ikke holde temperaturen oppe i dækkene.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean startede løbet i pointene, men faldt hurtigt ud af dem.

Det var meget lig samme situation som i Bahrain. Vi kunne ikke få dækket ind i det temperatur-vindue, hvor det fungerer. Når der er varme i dækkene, er alt fint. Det er det. Ret simpelt, forklarede teamchef Günther Steiner på sit pressemøde efter løbet.

- Vi forstod problemet efter Bahrain, men kunne ikke nå at fikse det til her. Der skal arbejdes med det, og vi skal have fundet en løsning. Det opstod ikke under vintertest, hvor banen er helt anderledes end her og Bahrain.

Uden hurtige løsninger tegner gaderacet i Baku med sin over to kilometer lange langside til at blive et Haas-mareridt. Derimod bør de i Barcelona have chancen for at være ’best of the rest’ igen.

- Jeg kommer ikke med undskyldninger, men prøver bare at gøre mig klar til en skuffelse, hvis vi ikke finder en løsning inden Baku. Når det er højhastighedsbaner med lange langsider og sving med lav energi, kan vi ikke få energi ind i dækkene. Det er forklaringen.

Circuit de Catalunya-Barcelona har derimod tilpas mange højenergi-sving.

- Til vintertest i Barcelona, selv når det var koldt, kan du belaste dækkene og har energi nok til at holde varmen i dækkene. Alt var fint. I Australien var temperaturen højere, og alt fungerede, men i Bahrain og her fungerer det ikke, siger Steiner.

Før teamet forstår problemet, vil de alt afhængigt af banens layout kunne svinge fra at toppe midterfeltet til at være chanceløse i løbene. En varig løsning kan have længere udsigter.

- Det er en kombination af ting. Ellers ville det være simpelt at fikse, siger Günther Steiner.

- Vi skal tilbage til vindtunnelen og prøve at finde en måde at få mere energi ind i dækkene på den ene eller anden måde. Lige nu har vi ikke løsningen, erkender han.

Er Haas bare nogle amatører? 'Hvordan kan Kevin Magnussen og Haas pibe over dæk. De er jo ens for alle'. Denne kommentar kom i mange versioner under Ekstra Bladets livedækning. Dæk er ikke sexede, men dæk er nøglen til succes i Formel 1. Samme dæk kan på en bil holde en løbsdistance, mens det på en anden bil er langsommere og bliver slidt ned på få omgange. Det kommer helt an på design, og hvordan bilen er sat op. Dennes uges soft-dæk fungerer, når overfladetemperaturen er 90-110 grader. Falder de 'ud af vinduet', bliver de langsommere og sværere at køre. Ingen løsninger er simple i en sport, hvor nogle teams kun bruger 800-900 millioner kroner på en sæson og andre det tredobbelte. Pirelli-sutterne på en F1-racer er en kende mere komplicerede end fire Viborg-dæk. Når Ferrari for to uger siden var klart hurtigere end Mercedes, men i Kina klart langsommere, skyldtes det også en manglende evne til at få det maksimale ud af bilen og holde den inde i arbejdsvinduet.

