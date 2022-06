Bossen fastslår: Galt på den, Kevin

Lige efter hjelmen kom af oven på Canadas Grand Prix, var Kevin Magnussen temmelig fortørnet over løbsledelsen.

Danskeren fattede ingenting af at blive tvunget i pit med en ‘ridse’ på frontvingen.

Den tidligere Haas-kører Romain Grosjean stod i sin tidligere kollegas hjørne uforstående over straffen.

Ingen af dem kunne se en sikkerhedsmæssig risiko, når bilen tilsyneladende stadig fungerede glimrende.

Haas-teamchef Günther Steiner bakker normalt sine kørere op ubetinget, men denne gang var han på løbsledelsens side.

- Kevin er galt på den. Vi var nødt til at komme ind, sagde Günther Steiner efter løbet til Auto-Motor-und-Sport.

Han fremviste enden på frontvingen, som kun sad fast med tråde i cirka to fingers bredde.

- Heldigvis var kulfiber-konstruktionen stadig omgivet af en Zylon-skal. Derfor røg endepladen ikke umiddelbart af.

- Men den ting er så tung, at du ikke ønsker, at den skal ramme køreren bagved, siger Steiner.

- Naturligvis kunne Kevin ikke gøre noget fra cockpittet. Og da bilen stadig føltes normal, gik han ud fra, at der ikke var meget galt med den.

Enden af frontvingen sad kun fast med tråde, så der var ingen vej uden om at pitte, mener Steiner. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Günther Steiner stod også på mål for den lidt mere kontroversielle beslutning om at undlade at pitte under den sene safetycar.

Rationalet var, at det ville koste to positioner på banen, som ville være svært at indhente igen, når man havde den tredjeringeste topfart.

I praksis betød beslutningen imidlertid, at Magnussen på sine håbløst gamle dæk var chanceløs i slutningen af løbet og sluttede sidst. Aston Martin valgte en lignende strategi for Sebastian Vettel, som også mistede sine chancer for point ved at blive ude.

