Bossen har fået nok: Færdig med Grosjeans brok

Beslutningen er med al sikkerhed truffet for længst, men Romain Grosjean gjorde ikke sig selv nogen tjeneste denne weekend i Sochi.

Haas-raceren har ikke farten til top ti, hvilket alle på teamet erkender. Den konstante klagesang fra franskmanden er dog ved at blive for meget for teamchef Günther Steiner.

Inden for de seneste måneder er Grosjean blandt andet citeret for at sige ‘dette er helvede’ samt at bilen ‘umuligt at køre’ og er den ‘værste’ han nogensinde har kørt.

Før kvalifikationen i Rusland fastslog han over radioen, at ‘der er intet, vi kan gøre ved denne bil’, og at han er ved at være ‘lidt træt af det hele’.

Rejsen mod 17. pladsen i Ruslands Grand Prix gjorde ondt i ørene på Günther Steiner, som Romain Grosjean løbende luftede sine frustrationer over radioen.

- Hvad, der skete med Romain, blev dokumenteret yderst godt i tv-udsendelsen. Han taler til folk, så jeg ikke behøver at gøre det til jer eller i pressemeddelelsen. Han fortalte meget tydeligt, hvad han mener om bilen. Godt for ham, lød den tørre kommentar fra Günther Steiner, da Ekstra Bladet spurgte til franskmandens løb.

Teamchefen tilføjede, at man selv kunne træffe sine konklusioner over, hvilke konsekvenser det vil få for fremtiden ...

Vanen tro fik Grosjean ikke nogen god start, og som bagvedliggende Antonio Giovinazzi og Kevin Magnussen pressede ham fra de første meter, var det ved at gå galt for Haas-duoen.

- Fucking hell, Kevin rørte mig. Fucking hell, Kevin. Han laver noget rod. Han tog min frontvinge, råbte Grosjean over radioen, som han blev overhalet af begge.

Haas-garagen kunne dog hurtigt berolige ham med, at der kun var tale om yderst begrænset skade. Mens danskeren vandt ni pladser på starten og længe lignede en seriøs kandidat til point, endte Grosjean med at sakke bagud.

- Med Kevin var vi på et tidspunkt tæt på point, men vi skal bruge lidt hjælp fra andre, der skal udgå, men det kan man ikke regne med. Jeg tror muligheden forsvandt, da han tabte en del tid under den virtuelle safetycar.

- Havde Kevin holdt distancen til Giovinazzi, tror jeg, at vi var sluttet foran ham. Men stadig ingen point, det var bare blevet til en 11’er i stedet for en 12’er. Albon var bare for hurtig for os, så han slap væk, siger Günther Steiner.

Alfa Romeos italiener sluttede på 11. pladsen, mens Alexander Albon i sin Red Bull satte sig på sidste pointgivende plads.

- I det mindste kæmpede vi for noget, og det var spændende. Vi cruisede ikke bare rundt; vi kæmpede for det hele, og det er, hvad vi skal gøre, indtil bilen bliver bedre, siger Steiner.

Forrest var Valtteri Bottas’ sejr aldrig i fare, efter Lewis Hamilton modtog en ti sekunders straf for at øve starten på et ulovligt sted i optakten til grandprixet.

